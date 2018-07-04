Начальницу управления Минюста и ее зама поймали на взятке

Генпрокуратура задержала на взятке начальницу управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов государственной регистрации Министерства юстиции Алису Оскирко и ее заместителя

О задержании написал в своем Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает «ДС».

«Чистим управление аккредитации, контроля и мониторинга Минюста. На очередном транше взятки задержан начальник и заместитель подразделения», — написал он.

Луценко не указывает фамилии, однако источник УП в ГПУ подтвердил, что речь идет об Алисе Оскирко.

Также Луценко опубликовал фото с коробкой долларов, однако, сколько именно передавали взяточникам, не указал.

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