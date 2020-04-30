Начальника военного госпиталя на Донетчине задержали на взятке. Новости политики

В Донецкой области Служба безопасности Украины с поличным задержала начальника военного госпиталя на взятке в размере 1,5 тысячи долларов США

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает «ДС».

По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от кандидата на службу в одной из воинских частей, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил. За 1,5 тысячи долларов фигурант обещал не препятствовать в получении направления на прохождение службы по контракту.

Оперативники спецслужбы также задокументировали факт вымогательства начальником госпиталя 500 долларов от своего подчиненного за несоздание искусственных препятствий при исполнении служебных обязанностей.

Деньги пострадавшие должны были передать через сержанта военного медучреждения. Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части взятки.Сейчас решается вопрос о задержании руководителя госпиталя и сообщения обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) Уголовного кодекса Украины,

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.

Как сообщала «ДС», Служба безопасности Украины заблокировала в Киевской области нелегальное производство дезинфицирующих средств, которые направлялись, в том числе, и на нужды Вооруженных сил Украины.

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