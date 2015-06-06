Начались переговоры с кредиторами

На Украине глава Минфина Наталья Яресько говорит, что у Киева получилось добиться прогресса в реструктуризации госдолга. Сегодня идут переговоры и с кредиторским комитетом. Они проходят каждый день.

Недавно был организован кредиторский комитет, касающийся Ощадбанка. И, в целом, программа реструктуризации позитивна.

На Украине нет авансового платежа для кредиторов. Нет также и платежа за договоренность. Уровень повышения процентной ставки составляет 100-125 пунктов. Условия очень выгодные. На ближайшие 4 года они сэкономят полтора млрд. долларов. А вот возможности не включать госбанки в реструктуризационный пул не имелось, потому что они не могли платить все целиком.