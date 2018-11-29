Началась цифровая трансформация проекта «Электронный гражданин Вологодской области» — Cod35.ru

Вологда, 29 Ноября. /Cod35.ru/

C 1 января 2019 года в Вологодской области – одной из первой в стране — проект «Электронный гражданин Вологодской области» будет реализовываться в новом «цифровом» формате — «Цифровой гражданин Вологодской области»!

28 ноября 2018 года в Вологде состоялся семинар по подготовке тьюторов – преподавателей – регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской области», направленного на формирование у вологжан, в том числе жителей сельских поселений, навыков в области цифровой экономики в сферах:

— цифровых компетенций

— цифровой безопасности

— цифрового потребления.

82 специалиста муниципальных учреждений Череповца, Вологды, Бабаевского, Верховажского, Вожегодского, Вытегорского, Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, Кичменгско–Городецкого, Никольского, Нюксенского, Сокольского, Тарногского, Тотемского, Устюженского, Усть-Кубинского, Харовского, Чагодощенского, Череповецкого и Шекснинского районов изучали вопросы организации проекта «Цифровой гражданин Вологодской области», методики цифровой подготовки населения и особенности психологии слушателей курса, которые раньше никогда на работали на компьютере, а также закрепляли навыки регистрации пользователей на Порталах госуслуг, получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Совсем недавно Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области завершил разработку и издание региональных учебных пособий «Цифровой гражданин Вологодской области» для очной курсовой подготовки, которые позволят проводить обучение в зависимости от уровня имеющихся знаний и навыков работы на компьютере или гаджете: для начинающий, продолжающих или совершенствующихся по направлениям:

— основы компьютерной грамотности;

— ресурсы информационного общества и электронного государства;

— электронная коммерция и информационная безопасность.

С 1 октября 2018 года слушателей курсов компьютерной грамотности приняли 63 Центра общественного доступа к электронным услугам и сервисам, 36 из которых в декабре будут оборудованы новой компьютерной техникой и обеспечены новыми учебными пособиями для слушателей и тьюторов проекта.

В этих 36 Центрах цифровая подготовка населения начнется уже с 1 января 2019 года, в остальных – с 1 октября 2019 года.

Обращаем внимание, что курсовая, теперь уже цифровая подготовка населения, будет также бесплатна для всех желающих, а пройти курс цифровой подготовки могут и те, кто уже был участником проекта «Электронный гражданин», так как содержание курса существенно изменилось.

Записаться на курсовую подготовку можно, как и раньше, позвонив по телефону в один из Центров общественного доступа. Все контакты размещены на сайте «Информационные технологии в Вологодской области» в разделе «ИТ-образование» на Карте Центров общественного доступа к электронным услугам и сервисам http://ikt-35.ru/it-obrazovanie/karta-tsentrov-obshhestvennogo-dostupa/.

Напоминаем, что базовый региональный проект «Электронный гражданин Вологодской области», стартовал 30 сентября 2014 года в День российского Интернета. За четыре года реализации проекта бесплатную ИТ-подготовку прошли 30,5 тысяч вологжан, пользователями Порталов госуслуг в рамках Проекта стали более 87 тысяч человек, ознакомительный курс о Порталах госуслуг, электронных услугах и преимуществах их получения прошли почти 40 тыс. человек. И это все заслуги тьюторов проекта!

Тьюторы проекта «Цифровой гражданин Вологодской области» — профессионалы в своем деле, а для муниципальных районов – фактически единственные уникальные специалисты, которые профессионально занимаются не только ИТ-подготовкой населения, но проведут регистрацию на Порталах госуслуг, научат подавать заявления об их предоставлении в электронной форме. Накопленный опыт ИТ-подготовки населения в рамках «Электронного гражданина» поможет тьюторам проекта освоить цифровые компетенции и эффективно и профессионально продолжить подготовку населения в новом цифровом формате.





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