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НАБУ взялось за главу Минюста, — СМИ

Политика 02 Окт 2018
НАБУ взялось за главу Минюста, — СМИ
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На министра юстиции Павла Петренко открыто Национальным антикоррупционным бюро открыто уголовное производство

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «Украинских новостей», передает «ДС».

Отмечается, что данные в Единый реестр досудебных расследований внесены согласно решению суда, который обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство. Расследование начато по статье 366-1 («Декларирование недостоверной информации») Уголовного кодекса.

Напомним, 13 сентября Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть производство в отношении главы Минюста, который подозревается в декларировании недостоверной информации.

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