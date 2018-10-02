НАБУ взялось за главу Минюста, — СМИ

На министра юстиции Павла Петренко открыто Национальным антикоррупционным бюро открыто уголовное производство

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «Украинских новостей», передает «ДС».

Отмечается, что данные в Единый реестр досудебных расследований внесены согласно решению суда, который обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство. Расследование начато по статье 366-1 («Декларирование недостоверной информации») Уголовного кодекса.

Напомним, 13 сентября Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть производство в отношении главы Минюста, который подозревается в декларировании недостоверной информации.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник