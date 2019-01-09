НАБУ проводит обыски в горсовете Белой Церкви — новости политики украины — последние свежие политические новости мира — УНИАН

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Следственные действия проводятся в рамках дела по факту приобретения горсоветом здания, по всей вероятности, по завышенной цене.

НАБУ проводит обыски в горсовете Белой Церкви / фото УНИАН

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в городском совете Белой Церкви.

Об этом сообщается на странице Антикоррупционного бюро в социальной сети Facebook.

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«Детективы НАБУ сейчас проводят обыски в городском совете Белой Церкви (Киевская обл.)», — говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что следственные действия проводятся под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения горсоветом в 2018 году здания, по всей вероятности, по завышенной цене.

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