НАБУ открыла дело против замглавы Службы внешней разведки Семочко

НАБУ открыло уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко

НАБУ открыла дело против замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко

Об этом во время заседания Комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает «ДС» со ссылкой на РБК-Украина.

«На основании журналистского расследования зарегистрировано производство по ст. 368 с пометкой «2», — сказал Сытник.

Кроме того, он уточнил, что производство зарегистрировано на основании обвинений за получение взятки.

Напомним, журналисты выяснили, что у замглавы Службы внешней разведки Семочко есть недвижимость на 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым.

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