Вы здесь: Главная / Политика / НАБУ открыла дело против замглавы Службы внешней разведки Семочко

НАБУ открыла дело против замглавы Службы внешней разведки Семочко

Политика 03 Окт 2018
НАБУ открыла дело против замглавы Службы внешней разведки Семочко
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

НАБУ открыло уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко

НАБУ открыла дело против замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко

Об этом во время заседания Комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает «ДС» со ссылкой на РБК-Украина.

«На основании журналистского расследования зарегистрировано производство по ст. 368 с пометкой «2», — сказал Сытник.

Кроме того, он уточнил, что производство зарегистрировано на основании обвинений за получение взятки.

Напомним, журналисты выяснили, что у замглавы Службы внешней разведки Семочко есть недвижимость на 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

← Павелко: Счетная палата станет эффективным институтом контроля публичных финансов В Раде готовят санкции против Медведчука и двух телеканалов →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top