НАБУ и САП завершили расследование дела Омеляна

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна

НАБУ и САП завершили расследование дела Владимира Омеляна. Фото: УНИАН

Об этом рассказали источники в правоохранительных органах, информирует «ДС» со ссылкой на «Українські Новини».

«Завершили. Будем открывать материалы для ознакомления», — отметил источник.

Кроме того, он подчеркнул, что Омеляну вручат обвинительный акт и дело будет передано в суд.

При этом, сроки передачи дела в суд собеседник издания не уточнил.

Как сообщала «ДС», в САП заявили, что министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении, грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра инфраструктуры на поруки.

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