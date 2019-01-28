НАБУ фальсифицировало причастность Мартыненко к компании «Бредкрест» — адвокат (документы) — УНИАН

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НАБУ и САП пытались скрыть от суда ключевой документ, оправдывающий Николая Мартыненко и опровергающий, что он был бенефициаром компании «Бредкрест».

Об этом сообщает пресс-служба экс-депутата.

Адвокат Петр Бойко отметил, что «слушания в суде показали: Николай Мартыненко не фигурирует ни в одном документе о собственности «Бредкреста». НАБУ фальсифицировало причастность Мартыненко. Нигде нет его подписей, он также не распоряжался финансами и не получил ни копейки. Юридические факты — вещь упрямая», — сказал защитник.

«Главным доказательством НАБУ является так называемая «форма А» — ксерокопия банковской анкеты с фамилией Мартыненко о якобы открытии счета 15 января 2007 г. Это смешно, потому что на тот момент этой компании не было и она не могла иметь счета», — отметил Бойко.

«НАБУ в ответ на свой запрос получило от панамской власти официальный документ, который де-факто опровергает фигурирование Николая Мартыненко. Там указано, что бенефициаром и владельцем «Бредкреста» был Джон Фостер (John B.Foster). Кроме того, в учредительном договоре о ее создании от 16 января 2007 никогда не было фамилии Мартыненко. Даже иностранный свидетель со стороны НАБУ Наталья Фишер в ответ на запрос о владельце «Бредкреста» назвала Джона Фостера», — отметили у экс-депутата.

По словам адвоката, «в НАБУ давно поняли, что это — катастрофа. Поэтому умышленно не перевели на украинский язык доказательство о настоящем владельце. Обвинение надеялось ввести суд в заблуждение и скрыть ключевой документ, оправдывающий Николая Мартыненко», — заявил Бойко.

«Распиаренный фейк о якобы причастности экс-депутата к «Бредрексту» — это отвлечение внимания от главного, от юридической сути дела. Потому обвинение строится на якобы убытках для «Энергоатома» от контракта с чешской «Шкодой». Но, во-первых, не было никаких убытков и не было завышения цены — она ​​была одинаковой и для Украины, и для европейских стран. Во-вторых, это вопрос к «Шкоде» о ее экономических отношениях с «Бредкрестом». НАБУ просто манипулятивно вписало сюда фамилию Мартыненко», — подчеркнул Петр Бойко.

Он сказал, что дело уже почти развалилось. «Оно является сугубо пиарным и не имеет юридической базы. На разрекламированной «швейцарской флешке» также не было ни одного доказательства против Мартыненко. Вот почему в Швейцарии это дело за 5 лет не было передано в суд. В украинском суде — включая антикоррупционный — НАБУ ожидает позорный финал. Поэтому НАБУ и САП изо всех сил тянут время и пытаются по несколько раз зачитывать в суде один и тот же процессуальный мусор. А их пиар-обслуга пытается дискредитировать суд», — считают у экс-депутата.

На фото пресс-службы Н.Мартыненко:

Документ из Панамы о владельце «Бредкреста» Джоне Фостере

Учредительный договор из Панамы о создании «Бредкреста» от 16 января 2007 г.

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