Наблюдатели цифрами опровергли слова Володина об укреплении экономики России «с каждым годом»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото vvolodin.ru

Сегодня, 4 сентября, на YouTube-канале OmTV вышел сюжет, частично посвященный речи председателя Госдумы Вячеслава Володина о ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Накануне спикер ГД заявил: «Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны. Евросоюзу, государствам НАТО очевидно не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы. Что Россия имеет свою позицию и готова её отстаивать. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной».

Авторы канала напомнили, что в 2018 году доля России в мировой экономике составляла 3,12% (в 2019 году она, по данным Международного валютного фонда, опустилась до 3,07% в долларовом выражении — прим. ред.), тогда как в 2009 году этот показатель находился на уровне 3,95%. Кроме того, OmTV приводит данные Росстата о том, что с 2008 по 2019 год ВВП России вырос на 8,8% (в среднем 0,88% в год), тогда как мировая экономика выросла за этот период на 31,2%.





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