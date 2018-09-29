Вы здесь: Главная / Политика / На Житомирщине СБУ провела антитеррористические учения (ФОТО)

На Житомирщине СБУ провела антитеррористические учения (ФОТО)

Политика 29 Сен 2018
На Житомирщине СБУ провела антитеррористические учения (ФОТО)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Житомирской области

Целью учений было повышение уровня межведомственного взаимодействия по предупреждению диверсионных и террористических угроз, передает «ДС» со ссылкой на «Українськi Новини».

«Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Житомирской области провела плановые контрдиверсионные антитеррористические учения. В трехдневных тренировках в условиях максимально приближенных к реальным приняли участие сотрудники регионального управления СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, представители органов государственной власти и местного самоуправления и другие субъекты борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе операций правоохранители отрабатывали меры по выявлению и нейтрализации условных диверсантов, которые по легенде учений проникли на территорию области и планировали взрывы на важных гражданских и военных объектах.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и военных условная диверсионная группа была обезврежена, последствия подрывной деятельности локализованы.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

На 78-м году жизни умер выдающийся украинский дипломат Макаревич →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top