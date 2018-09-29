На Житомирщине СБУ провела антитеррористические учения (ФОТО)

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Житомирской области

Целью учений было повышение уровня межведомственного взаимодействия по предупреждению диверсионных и террористических угроз, передает «ДС» со ссылкой на «Українськi Новини».

«Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Житомирской области провела плановые контрдиверсионные антитеррористические учения. В трехдневных тренировках в условиях максимально приближенных к реальным приняли участие сотрудники регионального управления СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, представители органов государственной власти и местного самоуправления и другие субъекты борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ходе операций правоохранители отрабатывали меры по выявлению и нейтрализации условных диверсантов, которые по легенде учений проникли на территорию области и планировали взрывы на важных гражданских и военных объектах.



Благодаря слаженным действиям правоохранителей и военных условная диверсионная группа была обезврежена, последствия подрывной деятельности локализованы.



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