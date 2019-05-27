На Зеленского подали в суд из-за отмененных указов Порошенко — новости политики

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Сообщается, что исковое заявление расписано на 9-ти страницах.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / фото REUTERS

Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, который 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность, подал в суд на главу государства с требованием признать противоправным решение об увольнении.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными», — написал он.

По его словам, исковое заявление расписано на 9-ти страницах.

«Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется», — уверен Горковенко.

«Во-вторых, это сегодня господин президент издал «Указ об отмене Указа», а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте!», — отметил он

Он поблагодарил всех, кто помог ему сформулировать исковые требования.

Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на эту должность Владимира Горковенка.

В свою очередь Горковенко пообещал оспорить этот указ в суде.

4 мая Петр Порошенко также назначил членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко.

С марта 2014 по май 2019 года Горковенко заведовал отделом связей с отечественными, региональными и зарубежными медиа департамента информационной политики Администрации президента Петра Порошенко.

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