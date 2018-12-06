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На здании Европарламента повесили баннер с изображением Сенцова — Деловая столица

Политика 06 Дек 2018
На здании Европарламента повесили баннер с изображением Сенцова — Деловая столица
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На здании Европарламента в Брюсселе вывесили баннер в поддержку лауреата премии Сахарова «За свободу мысли» осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова

На здании Европарламента повесили баннер с изображением Сенцова

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает «ДС».

«Европарламент готовится к церемонии награждения премией имени Сахарова», — написал Йозвяк.

Напомним, что украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова в Страсбурге во время церемонии вручения премии Андрея Сахарова представят сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

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