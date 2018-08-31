На заседании ОБСЕ Украина выразила протест России из-за политзаключенных

Украина на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене выразила протест действиям России против украинских политзаключенных

На заседании ОБСЕ Украина выразила протест России из-за политзаключенных

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Сегодня мы снова выражаем решительный протест против неправомерных действий России относительно Олега Сенцова и многих других украинских граждан, которые стали объектами уголовного преследования со стороны российских властей за их противодействие российской оккупации Крыма», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что список украинских политзаключенных насчитывает более 70 фамилий и постоянно растет.

«Эти люди никогда не совершали никакого преступления и были арестованы по сфабрикованным обвинениям на основании фальшивых «признаний», полученных под пытками, с помощью ложных показаний и брошенных боеприпасов», — заявил он.

Также Лоссовский вспомнил крымчанина Владимира Балуха, который выступил против российской оккупации полуострова и вывесил флаг Украины над своим домом, за что был осужден подконтрольным судом РФ в Крыму.

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