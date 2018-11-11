На Запорожской АЭС отключили шестой энергоблок

Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта

Ремонт продлится до 19 января 2019 год, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Запорожской АЭС.

В настоящее время на АЭС в работе находятся 3 энергоблока, энергоблоки работают в штатном режиме.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Напомним, 20 октября, после окончания масштабного среднего ремонта, подключили к сети четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции.

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