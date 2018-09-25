На Западе заявили о множественных симптомах политического разочарования в России

«В доверии к политике президента Путина и правительственной партии «Единая Россия» (ЕР) стали заметны трещины», — пишет корреспондент испанской El Pais Пилар Бонет. «Симптомами процесса, который ускорился после появления планов повысить пенсионный возраст, стали плохие результаты кандидатов-единороссов на выборах губернаторов в нескольких регионах, полученные несмотря на поддержку со стороны Москвы и подавляющее большинство ЕР в Госдуме (340 из 450 мандатов)», — говорится в статье.

На губернаторских выборах 23 сентября в Хабаровском крае и Владимирской области проиграли действующие губернаторы, те, кого поддерживала «Единая Россия». В Хакасии губернатор-единоросс отказался от участия в выборах, узнав результаты соцопросов, которые были не за него. «Ранее были аннулированы результаты губернаторских выборов (тоже во втором туре), состоявшихся 16 сентября в Приморском крае; это рекомендовала ЦИК, сочтя, что после жалоб на нарушения невозможно установить, каковы результаты», — говорится в статье. «Критически настроенные аналитики полагают, что аннулирование результатов выборов могло быть удобным способом замаскировать фиаско кремлевского кандидата и лучше подготовиться к новым выборам», — отмечает автор.

Во Владимирской области и Хабаровском крае победа оказалась на стороне членов ЛДПР (но заметить, что выбор был отнюдь не велик). Издание пишет, что эта партия «имеет представительство в Госдуме и в основном поддерживает линию правительства». Автор пишет: «В обоих случаях победители считались не особо харизматичными «техническими кандидатами»; по-видимому, это указывает, что граждане практиковали «карающее и протестное голосование», направленное против правительственных кандидатов».

Опросы ВЦИОМа также говорят о постепенном падении популярности и президента Путина, и «Единой России» — до 64% и 36,6% соответственно.

Камнем преткновения считается законопроект о повышении пенсионного возраста. «Беспокойство россиян усугубляется последствиями санкций, наложенных на Москву, и перспективой новых санкций (которые затрагивают российских олигархов и предприятия, от которых зависит трудоустройство тысяч человек), а также заявлениями чиновников и топ-менеджеров, предполагающих, что, если противоборство санкций и контрасанкций продолжится, долларовые вклады в российских банках будут выплачиваться в рублях или блокироваться», — говорится в статье.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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