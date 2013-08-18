На Закарпатье нарушитель так убегал от гаишника, что переехал ему ногу (видео)

Своих прав у горе-водителя не было, и сначала он пытался показать инспектору удостоверение жены.

На Закарпатье в городе Ужгород изобретательный 26-летний водитель попытался обмануть представителя ГАИ , а когда не получилось — начал убегать, сообщает ТСН.

Гаишники заметили, как горе-водитель нарушил правила движения, после чего остановили его и попросили показать водительские права. Однако парень, который на самом деле не имел права, показал милиционерам права жены. Свое поведение водитель объяснил тем, что в правилах дорожного движения не сказано, что права должны принадлежать именно ему.

Когда парень понял, что этим дело не закончится, нажал на газ и начал убегать. Убегая, горе-водитель наехал на ногу одному из гаишников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Закарпатской области, это не первое правонарушение на дороге, совершенное водителем. Ранее его задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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По материалам: Комсомольская правда