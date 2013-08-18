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На Закарпатье нарушитель так убегал от гаишника, что переехал ему ногу (видео)

Общество18 Авг 2013
На Закарпатье нарушитель так убегал от гаишника, что переехал ему ногу (видео)
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Своих прав у горе-водителя не было, и сначала он пытался показать инспектору удостоверение жены.

На Закарпатье в городе Ужгород изобретательный 26-летний водитель попытался обмануть представителя ГАИ , а когда не получилось — начал убегать, сообщает ТСН.

Гаишники заметили, как горе-водитель нарушил правила движения, после чего остановили его и попросили показать водительские права. Однако парень, который на самом деле не имел права, показал милиционерам права жены. Свое поведение водитель объяснил тем, что в правилах дорожного движения не сказано, что права должны принадлежать именно ему.
Когда парень понял, что этим дело не закончится, нажал на газ и начал убегать. Убегая, горе-водитель наехал на ногу одному из гаишников.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Закарпатской области, это не первое правонарушение на дороге, совершенное водителем. Ранее его задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

видео пользователя Місце події

По материалам: Комсомольская правда

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