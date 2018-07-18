На взятке 68 тыс. задержан мэр города Сколе на Львовщине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на Львовщине при получении взятки задержан мэр города Сколе
«В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится. И В. Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерную выгоду на 68,7 тыс. грн», — написал Луценко в Facebook, сообщает «ДС».
По его словам, полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках.
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