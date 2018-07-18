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На взятке 68 тыс. задержан мэр города Сколе на Львовщине

Политика 18 Июл 2018
На взятке 68 тыс. задержан мэр города Сколе на Львовщине
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на Львовщине при получении взятки задержан мэр города Сколе

«В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится. И В. Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерную выгоду на 68,7 тыс. грн», — написал Луценко в Facebook, сообщает «ДС».

По его словам, полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках.

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