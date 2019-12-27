На восстановление авторитета экономистов уйдут десятилетия

Второе десятилетие XXI века началось с финансового кризиса и глубокой рецессии в развитых странах, и заканчивается социальными волнениями и распространением авторитарного популизма. Экономика оказалась не застрахована от потрясений. Вот несколько фактов об изменениях глобальной ситуации за последнее десятилетие.

№ 1. Авторитет революции

В 1990-е годы экономика стала более эмпирической. Но всегда существовала опасность, что эмпирическая экономика превратится в ленивые корреляционные исследования и сомнительную методологию. Ответом на эту тревогу стала революция доверия. Начиная с конца 2000-х годов эмпирическая экономика стала гораздо больше полагаться на квазиэкспериментальные методы, которые либо изучают эффекты случайных изменений экономических условий, проверяют результаты политических экспериментов, либо устанавливают контролируемые испытания.

Недавняя Нобелевская премия, присужденная Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру за их работу над рандомизированными контролируемыми исследованиями, похоже, подтверждает этот сдвиг. Новые подходы не лишены своих собственных проблем и ограничений, но они обещают сделать экономику намного более научной.

№ 2. Сдвиг влево

В 1970-х и 1980-х годах либертарианские экономисты, такие как Милтон Фридман, были в центре внимания и доминировали в политических дискуссиях, в то время как консервативные сторонники заполняли мозговые центры Вашингтона. Но в 2010-х годах ряд левых экономистов стал публичным лицом этой дисциплины. Главный среди них — нобелевский лауреат Пол Кругман, который неустанно призывал к большему фискальному стимулированию и потрошил идеи республиканцев. Томас Пикетти стал известен благодаря своей книге «Капитал в XXI веке»; вместе с частыми соавторами Эммануэлем Саезом и Габриэлем Цукманом он поднял тему неравенства и предложил радикальные новые налоги. Между тем группа экономистов за инклюзивное процветание собрала целую армию левых академических звезд, и их идеи преобразовываются в политические предложения демократических кандидатов в президенты. Экономика, возможно, когда-то была известна как консервативная наука, но больше нет.

№ 3. Борьба с сексизмом

Широко распространенный сексизм в экономической профессии долгое время был секретом полишинеля. Но в 2010-х годах проблема начала привлекать к себе заслуженное внимание. В ряде исследовательских работ задокументировано, как женщины-экономисты страдают от дискриминации при публикации и принятии решений о владении недвижимостью, а также от притеснений в интернете. Взрывоопасные разоблачения, широко освещавшиеся в прессе, вызвали мощный импульс к переменам. Американская экономическая ассоциация предприняла официальные шаги по созданию более благоприятных условий для женщин в профессиональной сфере. В социальных сетях была предпринята попытка помочь женщинам-экономистам получить больше признания за свою работу.

№ 4. Минимальная заработная плата

Основная теория спроса и предложения гласит, что повышение минимальной заработной платы убивает рабочие места. Исследования также показывают, что концентрированная корпоративная рыночная власть является причиной того, что реальный мир не работает так, как простые теории в вводных учебниках. Хотя экономисты все еще довольно равномерно разделены по вопросу о национальной минимальной заработной плате в размере 15 долларов, дебаты определенно переместились в пользу политики.



По теме







10240

Эксперт: центр обязан обращать внимание на игнорирование региональными правоохранителями своих указаний не кошмарить бизнес

№ 5. Монополии

Гигантские компании захватывают одну отрасль за другой. Экономисты предупреждают, что это может привести к низкому росту производительности, высоким потребительским ценам и большему неравенству, поскольку прибыль поглощает растущую долю национального дохода. Эксперты все еще не определились, является ли технология или слабое регулирование основной причиной этой тенденции, и какой должна быть реакция политиков.

№ 5. Торговля

В прошлом свободная торговля была единственной вещью, с которой экономисты могли дружно согласиться. Но вступление Китая во Всемирную торговую организацию имело ужасные последствия для значительной части американской рабочей силы. Между тем на фоне успеха Китая и других ориентированных на производство развивающихся стран, все больше экономистов возвращаются к идее, что промышленная политика может быть хорошим инструментом для бедных стран. Старый консенсус рушится, что позволяет более продуктивно обсуждать торговую политику.

№ 5. Дискредитация экономики

Так же как улучшается мировая экономика, ее общественное влияние идет на убыль. Финансовый кризис и последовавшая разрушительная рецессия дискредитировали экономику в глазах большей части населения. Между тем десятилетия растущего неравенства и стагнации сделали экономистов мишенью для гнева левых, так же как эта область стала существенно более прогрессивной. Президент США Дональд Трамп выбросил советы экономистов в окно, предпочитая политических симпатизантов серьезным ученым, и развязывая непродуманную торговую войну. Экономисты все еще хорошо справляются — лучше, чем когда-либо, на самом деле, — но на восстановление их влияния в коридорах власти уйдут десятилетия.

Источник