На валютном рынке затевается серьезная игра, к чему готовят рубль

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Падение рубля, которое мы сейчас наблюдаем, при благоприятном стечении факторов может смениться взлетом – конъюнктура сейчас благоволит к рисковым валютам. И если евро за счет роста к доллару сохранит текущие позиции, то американская валюта вполне может подешеветь до отметки 70 рублей, считают опрошенные «Прайм» аналитики.

Падение рубля, продолжающееся в последние месяцы, порождает волну прогнозов о его дальнейшей судьбе. На фоне истории с якобы отравлением блоггера Алексея Навального субстанцией из группы «Новичок» и угроз США ввести очередные санкции против РФ за слишком активное вмешательство в дела Белоруссии рубль вновь приблизился к цифрам 76 и 90 по доллару и евро соответственно. При этом многие эксперты все же считают, что российская валюта имеет неплохие шансы в течение трех-четырех месяце вернуться к отметке в 70 за доллар.

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Для того чтобы судьба развернулась к рублю лицом, необходимо совпадение ряда сильных факторов. Первый по значимости – геополитический: ситуация с Навальным должна разрешиться в нашу пользу, для чего необходимы доказательства либо отсутствия самого факта отравления, либо непричастности к нему спецслужб России. Сейчас от этого зависит очень многое в отношениях нашей страны и Запада. Недаром ряд представителей немецкой политической элиты уже высказали мнение, что вопрос с Навальным может повлиять на позицию ФРГ в отношении работы по «Северному потоку 2»

Необходимо и смягчение остроты ситуации в Белоруссии, как минимум, переход протестных выступлений в переговорное русло и сохранение Россией статус-кво. Любые действия в поддержку действующих властей в Минске могут быть расценены США как угроза вмешательства и иметь соответствующие последствия.

НЕФТЯНАЯ ЧЕХАРДА

Второй, не менее важный фактор – динамика нефтяных цен. По мнению аналитика «Фридом финанс» Валерия Емельянова, российский рынок в целом гораздо устойчивее к геополитическому негативу, чем принято думать. За последние шесть лет политические риски уже стали обыденностью для рубля.

«Нефть же медленно, но верно растет. Brent за лето набрал более 20%, и сейчас он все еще на 15-16% выше своих июньских отметок, когда доллар уверенно торговался по 68-69 рублей. Это основной фактор роста», — считает он.

В свою очередь, старший аналитик БКС Виталий Громадин высказал мнение, что «черное золото» все еще выглядит достаточно слабо. Он напомнил, что Ирак запросил у ОПЕК+ отсрочку на два месяца для дополнительного сокращения нефтяной добычи, чтобы компенсировать свои нарушения в превышении квот. Таким образом, единство участников сделки и их решимость придерживаться условий пока достигается тяжело.

При этом он указал, что параллелей с ситуацией шестилетней давности, когда разгорался конфликт вокруг Украины, проводить не следует. Тогда влияние геополитики на курс валюты было довольно заметным, но гораздо более сильный эффект произвело падение цен на нефть ближе к концу года.

«Сейчас нефть уже и так достаточно низко, и динамика пары доллар/рубль не столь чувствительна к изменениям на нефтяном рынке, как в прошлый кризис. Скорее, больше пугает неопределенность относительно характера и строгости санкций, что не даёт возможности оценить масштаб негативного эффекта для экономики», — рассуждает он.

ВАЛЮТНЫЙ ФАКТОР

При этом эксперты указывают, что нынешний базовый сценарий – в пользу падения доллара и евро к рублю. Мировая экономика не демонстрирует признаков усиления рецессии. Лекарства и вакцины от COVID-19 ожидаются на рынке раньше срока. Все это играет в пользу рисковых валют, в том числе и российского рубля.

«На таком фоне он может слабеть только временно, например, под влиянием фондовых площадок. Накануне мы увидели, какой мощной может быть коррекция в основных индексах США и Европы безо всяких новостных поводов. Если нечто похожее будет происходить и дальше, то доллар в моменте может доходить до 77 рублей или даже выше. Но общий тренд от этого не изменится, рубль будет наверстывать то, что потерял в первой половине года», — считает Емельянов.

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На это указывает, например, то, что продавцы декабрьских колл-опционов на USD/RUB наиболее активны в верхних ценовых диапазонах у отметок 78 и 80. «Они явно не рассчитывают на то, что доллар будет в конце года торговаться так высоко. Основная часть позиций по пут-опционам сосредоточена на уровнях 72-74, но их существенно меньше. Это тоже намекает нам, что ожидания рынка – скорее на стороне рубля, чем против него», — отметил он.

По мнению аналитика, 72 рубля за доллар – вполне реальный уровень для декабря. Более того, у рынка есть запас хода до 68-70 рублей даже без широкой поддержки внешних факторов.

ЕВРО ДЕЛАЕТ ХОД

В целом до конца года, если не произойдет ничего неожиданного, ожидается продолжение роста евро к доллару. Это связано со сверхмягкой политикой ФРС, которая направлена на стимулирование экономики через эмиссию. Пока ЕЦБ не последовал этому же примеру, евро может брать все новые максимумы в долларе.

«Важным целевым уровнем на горизонте этой осени и, возможно, зимы является 1,25. При текущем положении российской валюты к доллару (около 75) это значит, что евро может доходить до 95 рублей. Если положение доллара продолжит меняться ко всей корзине основных валют, а рубль при этом сохранит устойчивость, то мы можем увидеть немного другой расклад: доллар опустится до 71-72, а евро при этом останется около 89, где он находится и сейчас», — полагает Емельянов.

По мнению Громадина, вполне возможно, что негативный эффект все же перевесит. «Он уже заставил нас поднять краткосрочный прогнозный диапазон с 70-75 до 73-77. Если история будет развиваться по негативному сценарию, то курс пары доллар/рубль вполне может забраться и выше 80 до конца этого года», — заключил он.





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