На Украине зафиксировали отток прямых иностранных инвестиций впервые с 2015 года

Национальный банк Украины

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Согласно данным по итогам 2020 года, иностранные инвесторы выводят деньги из Украины. По информации Национального банка Украины, чистый отток составил $868,2 млн.

Как сообщает «Экономика сегодня», такой отток прямых иностранных инвестиций на Украине зафиксировали впервые с 2015 года. Тогда этот показатель составил $458 млн, позже был фиксировался приток средств от зарубежных инвесторов. Кроме того, украинский регулятор сообщил об оттоке капитала в 2020 году по финансовому счету (чистое кредитование) в размере $4,6 млрд.

Напомним, первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк рассказал о ситуации с государственным бюджетом Украины в 2020 году. Он заявил, что Украина осталась без денег, а в государственном бюджете образовалась «огромная дыра». Он уточнил, что не хватает как минимум 40 млрд гривен ($1,4 млрд). По словам Железняка, государство пока в состоянии платить пенсии, внешний долг и зарплаты, а также финансировать некоторые программы в области обороны страны, но на все остальное средств нет.

Как ранее писал «Профиль», директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предсказал стране очень жесткий экономический спад и «мясорубку на рынках». Гончаров считает, что промышленности в стране грозит провал, а рядовым украинцам не стоит рассчитывать на рост доходов. По его данным, из почти 35 миллионов украинцев более 13 млн официально не имели дохода. Более половины потребления в стране оказалось в тени.

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