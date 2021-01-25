На Украине создают общественные советы для организации «тарифного майдана»

25 января под зданием офиса президента Украины на Банковой улице в Киеве проходит акция протеста под лозунгом «Поздравь президента платежкой».

Украинцы со всей страны собрались, чтобы поздравить Владимира Зеленского, которому сегодня исполнилось 43 года, и преподнести ему в качестве подарка собранные с разных регионов Украины платежки.

Организаторы данного «тарифного» протеста заявляют, что они инициируют создание координационных советов во всех областях Украины, для организации протестных акций.

«Мы создаем тарифные сотни, в эти сотни могут вступить все, кто желает принимать участие в протестах против тарифного геноцида», — заявил изданию Страна.ua один из организаторов.



Иллюстрация censor.net

Участники митинга заявляют, что сегодняшняя акция проходит по инициативе общины города Лубны на Полтавщине. Поскольку сам президент на вручение «подарков» не вышел, митингующие отправились в автопробег к даче Зеленского, чтобы там попытаться передать ему свои презенты.

Ранее EADaily сообщало, что киевский пенсионер получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой за отопление квартиры за декабрь 2020 года должен 10 796 гривен (около 28 тысяч рублей).

Это произошло уже после того, как президент Украины Владимир Зеленский поручил своей администрации провести аудит тарифов в Киеве и областях Украины.

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