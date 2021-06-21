На Украине подключили энергоблок Хмельницкой АЭС после устранения неполадок — Экономика и бизнес

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Энергоблок № 2 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) подключили к энергосети после того, как он был отключен тремя днями ранее. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба станции.

«20 июня 2021 года в 21:25 после устранения причин отключения турбопитательных насосов энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети. В 23:35 энергоблок выведен на мощность 400 МВт», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте АЭС.

При этом напоминается, что на первом энергоблоке ХАЭС продолжается планово-предупредительный ремонт, который длится уже 55 дней. «Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпела изменений, находится на уровне, соответствующей нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — заверили на станции.

Пресс-служба Хмельницкой АЭС об отключении энергоблока № 2 от энергосети сообщила в пятницу, 18 июня.

13 июня был отключен от сети и выведен в холодный резерв четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

На Украине действуют четыре АЭС — Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая, на которых установлены пятнадцать энергоблоков. Украина занимает восьмое место в мире и пятое в Европе по показателю установленной мощности АЭС. На Хмельницкой АЭС, расположенной в городе Нетешин Хмельницкой области, установлены два энергоблока номинальной мощностью 1 тыс. МВт каждый. Первый энергоблок был введен в действие 22 декабря 1987 года, второй — 8 августа 2004 года. На Хмельницкой АЭС работает более 5 тыс. работников. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. -0-то/бос/ддде Нетешин Хмельницкой области, установлены два энергоблока номинальной мощностью 1 тыс. МВт каждый. Первый энергоблок был введен в действие 22 декабря 1987 года, второй — 8 августа 2004 года. На Хмельницкой АЭС работает более 5 тыс. работников. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.