На Украине оппозиция призвала МИД вручить посольству США ноту протеста — новости политики, новости о Европе

В Киеве. Фото из архива «Обзора». Автор — Александр Шахов

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) требует от министерства иностранных дел Украины вручить посольству США ноту протеста с требованием принести извинения за очередное грубое вмешательство во внутренние дела независимого украинского государства.

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), обнародованном 18 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причиной такого заявления политической силы стали высказывания временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин на онлайн-форуме коалиции «Реанимационный пакет реформ» «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу», который состоялся накануне, 17 ноября.

В частности, госпожа дипломат возмутилась словами ряда украинских политиков, которые приводят убедительные аргументы того, что Украина полностью находится под внешним управлением Запада.

В свою очередь в заявлении ОПЗЖ указываются конкретные факты того, как США при помощи своих агентов влияния управляют страной.

«Из заявлений посольства США мы видим, что та самая Квин вызывает к себе украинского министра здравоохранения и дает ему указания, какую вакцину можно закупать, а какую — нельзя. Мы видим, что это западные политики во главе с США при поддержке пятой колонны «соросят» стремятся взять под свой полный контроль антикоррупционные органы и суды в Украине. Эти действия являются настолько очевидными, что руководитель посольства США вынуждена даже на форуме, в окружении своих единомышленников, оправдываться и давать какие-то пояснения», — говорится в заявлении партии.

В документе также отмечается, что попытки представителей США сделать вид, что никакого внешнего управления Украиной нет, способны вызвать у украинцев лишь смех.

«Внешнее управление проявляется так системно, что заокеанские кукловоды претендуют на то, чтобы не только влиять на отдельные кадровые назначения или ценой жизни украинских граждан лоббировать приобретение американских медицинских препаратов, но и определять и навязывать стратегические приоритеты политики Украины. Евроатлантическая интеграция, которую навязали Украине представители в первую очередь Соединенных Штатов Америки, является односторонней: евроатлантическое сообщество может влиять на Украину в любой момент и в любом объеме, а вот влияние Украины на страны НАТО отсутствует в принципе», — подчеркивается в обращении ОПЗЖ.

При этом Кристина Квин пытается во всех бедах сегодняшней Украины обвинить Россию, ряд депутатов Верховной рады, которые не идут на поводу у Запада. Ну и, разумеется, коррупцию, для «эффективной» борьбы с которой, по мнению США, надо немедленно отдать американским «хозяевам» полный контроль над суверенитетом Украины, подчеркивают в оппозиции.

Но слова американской дипломатки не имеют ничего общего с реальностью и являются абсолютной ложью.

В связи с этим партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует, чтобы Кристина Квин и посольство США официально извинились за свою ложь и манипулятивные высказывания.

«Сегодня, в условиях пандемии, краха экономики, уничтожения социальных гарантий, тарифного геноцида и медицинского коллапса, который возник в первую очередь в результате лоббируемых США псевдореформ Супрун (бывший министр здравоохранения Украины) и о котором мы предупреждали задолго до появления коронавируса, перед нашей страной стоят другие вызовы, спровоцированные результатами внешнего управления Украиной со стороны США. И никчемные попытки представителя Соединенных Штатов оправдать и приуменьшить роль этого государства в катастрофе, постигшей Украину, мы считаем циничной ложью и манипуляцией. «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от министерства иностранных дел Украины вручить представителю посольства Соединенных Штатов Америки ноту протеста с требованием принести извинения за вмешательство во внутренние дела Украины и оскорбление парламента независимой Украины, который временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обвинила в распространении дезинформации», — идет речь в заявлении партии.

В связи с тем, что вопрос распространения дезинформации, как внезапно оказалось, сильно беспокоит Соединенные Штаты, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от МИД Украины вручить представителям США ноту, в которой потребовать принести официальные извинения за злонамеренное распространение дезинформации о якобы поставках радиолокационных систем «Кольчуга» в Ирак.

«Эта дезинформация была распространена работником посольства Мари Йованович, которая за клевету на Украину позже была назначена послом США в Украине. Уверены: если Соединенные Штаты так озабочены борьбой с дезинформацией и считают Украину независимым и суверенным государством, они принесут официальные извинения, а задача нашего высокопрофессионального и служащего украинскому народу и интересам нашего государства МИДа — добиться принесения этих извинений», — подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не раз говорил, что Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству.





Источник