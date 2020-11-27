На Украине опасаются возможной «агрессии России» при разработке шельфа

КИЕВ, 27 ноя — ПРАЙМ. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что разработка украинской части шельфа Черного моря будет зависеть от Черноморского флота ВМФ России, поскольку привлечь международных инвесторов к проекту возможно лишь при устранении риска возможной «агрессии» со стороны РФ.

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Ранее кабмин Украины предоставил НАК «Нафтогаз Украины» право на 30 лет на разведку и добычу газа и нефти на шельфе Черного моря без проведения конкурса. «Нафтогаз» заявил о намерении в кратчайшие сроки начать геологические исследования на украинской части шельфа Черного моря для дальнейшей разработки месторождений.

«Первый шаг, который мы планируем, — это изучение. Все будет зависеть, в том числе от фактора российского морского флота, который сейчас присутствует в Черном море и активно мешал нам до этого времени делать какие-либо действия. Нам надо учесть этот аспект риска и выбрать путь, которым его минимизировать», — заявил Коболев в пятницу в ходе онлайн-дискуссии на тему газовой независимости Украины.

По его словам, от устранения возможного риска «агрессии» со стороны Черноморского флота будет зависеть привлечение международных инвесторов для разработки украинской части шельфа.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в проектах добычи природного газа и нефти, а также в разработке участков черноморского шельфа.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.





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