На Украине недовольных Зеленским стало больше, чем довольных — Новости политики, Новости Украины — EADaily

Очередное социологическое исследование на Украине зафиксировало, что уровень недоверия к Владимиру Зеленскому впервые с момента его избрания президентом превысил уровень доверия к нему.

Об этом свидетельствуют результаты опроса авторитетного в своей области Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в понедельник, 29 июня.



Иллюстрация kiis.com.ua«Оценивая действия органов власти в мае—июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае — 47%); 45% — не одобряют (в мае — 37%)», — указывается в отчете о результатах опроса.

Опрос проводился с 20 по 23 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 2 000 респондентов старше 18 лет со всей территории Украины.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

Ранее EADaily сообщало, что по данным июньского опроса Центра «Социальный мониторинг», 70% украинцев считают, что нынешняя ситуация в стране в условиях политического и экономического кризисов является напряженной и взрывоопасной.

Также мы сообщали, что, по мнению одного из лидеров ОПЗЖ Вадима Рабиновича, Зеленский может стать последним президентом Украины.

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