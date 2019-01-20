На Украине назвали «самую большую опасность» для Европы — Федеральное агентство новостей No.1

Киев, 20 января. Стратегические неверные ответы Запада на действия России являются самой большой опасностью для Европы, заявил советник украинского президента Владимир Горбулин.

«Самая большая опасность для Европы — даже не сами действия России, а стратегически неправильные ответы на эти действия», — написал он на сайте ZN.ua.

Горбулин отметил, что санкционная политика, которую ведет Запад, уже достигла своего предела, при этом вряд ли стоит ждать, что европейские страны решатся расширить меры.

«Российская экономика в целом адаптировалась к санкционному режиму, фактическая милитаризация экономики (при сохранении Западом путей обхода им же внедренных санкций) делает этот режим малоэффективным», — констатировал Горбулин.

Советник президента Украины добавил, что если западные страны воспользуются своими санкционными козырями, которые «долго приберегали на черный день», то они не будут эффективны, так как Россия начала готовиться к подобным вызовам несколько лет назад и способна ответить них.

«Россия внутренне закрывается, отсекая некритичные для жизнедеятельности связи с миром. И это тоже следует считать признаком возможной подготовки к войне», — объяснил политик.

Горбулин также напомнил о российской армии, которую не нужно недооценивать. По его словам, российская армия «постоянно воюет, опирается на масштабную программу перевооружения».

Отношения между Москвой и Киевом усугубились после госпереворота на Украине в 2014 году. Новое украинское руководство стало обвинять Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Россия все обвинения категорически отрицала и неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Юго-Востоке Украины.

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