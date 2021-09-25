На Украине назвали плачевной ситуацию в энергетическом секторе страны | Новости | Известия

Энергетика Украины второй год подряд находится в плачевном состоянии, данная ситуация сложилась из-за отсутствия профессионального управления и менеджмента. Об этом в субботу, 25 сентября, заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Людмила Буймийстер.

По ее словам, Украина просто может не дожить до следующего отопительного сезона из-за масштабного кризиса в энергетическом секторе.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы и сделали это на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», — заявила депутат в эфире телеканала «Наш».

Однако, по словам парламентария, в такой ситуации Украина получит веерные отключения и упадок технического состояния всех сетей.

В июле Буймийстер заявила, что правительство Украины сорвало подготовку энергетической системы страны к новому отопительному сезону. Она отмечала, что у страны нет угля и возможности его купить.

1 сентября председатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал виновных в экономических проблемах Украины. Он заявил, что действия нынешнего и бывшего руководства страны привели к полному краху социально-экономической сферы в ней.

Ранее, 18 августа, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что экономика Украины деградировала за 30 лет независимости. По его словам, в 1991 году страна находилась на 52-м месте в мире по уровню ВВП на душу населения. Это было выше стран Центральной Европы. А в 2020 году Украина откатилась на 91-е место.

2 июня депутат Верховной рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.