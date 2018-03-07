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На Украине насчитали более 700 миллионеров

Экономика Украины07 Мар 2018
На Украине насчитали более 700 миллионеров
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Государственная фискальная служба Украины насчитала в стране 742 миллионера. Именно столько украинцев зарегистрировали доходы, превышающие миллион гривен за 2017 год.

Это в два раза больше, чем аналогичный показатель прошлого года. В докладе уточняется, что больше всего миллионеров проживает в украинской столице — 291 человек.

Всего граждане Украины задекларировали 8,1 миллиарда гривен. В декларационной кампании приняли участие 75 тысяч человек, пишет «ФАН».

Напомним, что экономика Украины сейчас находится в бедственном состоянии. Уровень доходов обычных граждан страны оценивается в 190 евро на человека. Именно поэтому украинцы массово бегут из своей страны.

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