На своем ли месте Антон Силуанов

On-line версия. Обновлено 22.07.18 в 18:14







Фото с официального сайта Минфина РФ / minfin.ru





Переназначенный после президентских выборов экономический блок правительства сразу приступил к обещанным структурным реформам.





Но те действия, которые предпринимает кабмин, зарождают вопросы: готов ли в принципе министр финансов Антон Силуанов, получивший должность первого вице-премьера, возглавлять экономический блок, не входят ли в противоречие друг с другом возложенные на него функции. Потому что заниматься бухгалтерскими расчетами и сведением доходов с расходами – это одна функция, а стимулировать экономический рост и обеспечивать обещанный президентом технологический рывок – другая.





На прошлой неделе в Госдуме прошли голосования по ключевым изменениям: увеличению налогов и переносу срока выплаты пенсий. Изъятие денег у населения через повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) многократно превышает ущерб для граждан от увеличения пенсионного возраста. Тем не менее именно отсрочка выплаты пенсий вызвала самые тяжелые общественные последствия. И поэтому сразу после рассмотрения в ГД в первом чтении пенсионной реформы президент Владимир Путин счел нужным вмешаться в накаляющийся общественный конфликт. Для этого он выбрал подходящую аудиторию – простых граждан, волонтеров прошедшего футбольного чемпионата, для многих из которых отказ государства от выплаты пенсий – это шоковое событие.





Президент понимает, что невыплата пенсий возмущает большинство граждан. Спалить существующую общественную поддержку власти, конечно, можно. Но только ради чего-то очень большого. А ничего такого большого финансовый блок как раз и не предлагает. Более того, многие эксперты доказывают, что от повышения пенсионного возраста экономика только пострадает. Выходит, что растоптать доверие населения финансисты предлагают за просто так. Об этих сомнениях и заявил президент.





Путин прямо сказал, что ему не нравится никакой проект, связанный с повышением возраста. «Потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Человек планировал выйти на пенсию: или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы – а если это не состоится, то тогда, конечно, люди ничего хорошего не видят», – объяснил Путин. Впрочем, пенсионный секвестр он не отменил, а предложил продолжить его обсуждение.





Обсуждать есть что. Часть региональных властей отказались проводить пенсионную реформу. То есть отмена пенсий по-настоящему угрожает стабильности и целостности страны. И даже в руководстве партии власти нашлись те, кто готов в знак протеста положить партийный билет на стол. Это обнаружилось в прошлый четверг, когда в Госдуме проходило голосование в первом чтении по поводу повышения пенсионного возраста.





По итогам первого чтения в ГД предварительный текст документа поддержали 327 депутатов, против высказалось 102 парламентария. Что примечательно, против повышения пенсионного возраста высказался лишь один представитель партии «Единая Россия» – депутат Наталья Поклонская. Еще несколько единороссов демонстративно уклонились от голосования. При этом в Госдуме продлили более чем на месяц – с 18 августа до 24 сентября – срок внесения поправок к проекту.





Ранее экономисты Райффайзенбанка выпустили прогноз с говорящим названием «Пенсионная реформа замедлит восстановление экономического роста». «В оптимистичном сценарии прямой эффект реформы для ВВП и доходов населения будет в целом близок к нулю, однако произойдет перераспределение доходов между разными группами населения», – пишут экономисты. При пессимистичном сценарии эффект пенсионной реформы для ВВП достигнет минус 1,9% к 2034 году накопленным итогом, а для реальных доходов населения – минус 3%.





Другими словами, проект пенсионных преобразований, в основе которых бухгалтерский подход, может стать первым серьезным провалом экономического блока, возглавляемого Антоном Силуановым.





В прошлый вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС с 18 до 20%. Этот закон обеспечивает изъятие у граждан более 2 трлн руб. за ближайшие три года. Бюджетная арифметика такова: у населения изымут денег в четыре раза больше, чем предполагается потратить на индексацию пенсий (за счет невыплаты пенсий несостоявшихся пенсионеров). Повышение НДС ускоряет инфляцию и замедляет экономический рост, что признают даже правительственные экономисты. И эта налоговая новация, судя по всему, может стать вторым провалом экономического блока под руководством Силуанова.





Такие преобразования, польза которых не очевидна, экономический блок планирует проводить в условиях застоя. В начале прошлой недели Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений прогноз по экономическому росту России: в 2018 году рост ВВП РФ составит лишь 1,7%, в 2019-м – всего 1,5%. При этом мировая экономика, как ожидается, вырастет на 3,9% и в 2018-м, и в 2019-м. Россия в разы отстает от роста мирового ВВП, а вовсе не опережает его, как ранее планировал президент.





И даже то замедление роста мирового ВВП, о котором на фоне действий США предупредила в субботу на встрече финансовой двадцатки директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, скорее всего не поможет России догнать мировую экономику. Наоборот, наше положение может еще больше ухудшиться. Кроме того, пока сохраняется неопределенность с антироссийскими санкциями США, которые в ближайшее время могут видоизмениться.





В четверг лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл попросил провести слушания о введении дополнительных санкций в отношении России за вменяемое ей «вмешательство». А в субботу агентство Reuters со ссылкой на источники в Сенате сообщило, что ряд нефтегазовых компаний США, чей бизнес тесно связан с Россией, выступили против ужесточения санкций в отношении Москвы. Также в субботу появилось интервью министра финансов США Стивена Мнучина, в котором он не исключил ослабления санкций против российской компании «Русал».





Некоторым подобием антироссийских санкций может стать и судебное преследование российского «Газпрома» со стороны украинского «Нафтогаза». Киев уже отсудил у «Газпрома», 2,6 млрд долл. И теперь, в пятницу, представители «Нафтогаза» заявили, что готовы заключить мир с «Газпромом» только после выплаты 12 млрд долл.







Источник