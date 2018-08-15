На Сумщине неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета

В городе Ромны Сумской области неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета Юлии Магденко

О происшествии Магденко сообщила на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Сегодня был осуществлен поджог помещения на улице Киевская, которое было построено моим мужем. В результате пожара было повреждено имущество, полностью сгорел автомобиль, которым я пользовалась. Другой автомобиль удалось спасти с незначительными повреждениями», — написала Магденко.

По ее словам, что поджог осуществляли два человека, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Магденко связывает поджог со своей депутатской деятельностью и заявляет, что ей угрожали.

«Поджог связан с депутатской деятельностью и разоблачением на последних сессиях коррупционных схем должностных лиц, которые имеют связи с криминалом. Так случилось, что это не первый поджог в городе, посты моего мужа об этом инциденте удаляют по чьим-то жалобам. Благодарю Бога, что взял деньгами. Были предупреждения относительно моего «поведения». Может, конечно, это кому-то на радость, но знайте — долго так продолжаться не будет», — написала депутат.

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