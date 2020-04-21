На сколько вырастут зарплаты украинцев в 2020 году: консенсус-прогноз — Минфин

Среднемесячная зарплата в этом году составит от 10 686 до 12 300 грн, а в следующем году увеличится примерно на 1200 грн. Такие данные содержит консенсус-прогноз «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии», подготовленный Минэкономики вместе с представительством ЮНИСЕФ в Украине.

На сколько вырастет зарплата

Экономисты прогнозируют, что в следующем году средняя зарплата составит от 11 804 до 13 540 грн.

Уровень безработицы в текущем году составит от 8,1 до 10,8%, а в 2021 году — от 8,0% до 12,4%.

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Вместе с тем экономисты ухудшили прогноз минимальной зарплаты. В апреле 2019 года ожидалось, что в 2021 году она составит 5500 грн. Сейчас прогнозируют, что в следующем году «минималка» составит 5134 грн. Это лишь на 411 грн больше, чем сейчас.

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Согласно консенсус-прогнозу, ВВП Украины будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году — на 4,2%. Также в 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году.

Напомним

Размер средней зарплаты в Украине в феврале 2020 года составил 10 847 гривен. Это на 120 гривен больше, чем в январе.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства на 2020 год номинальная среднемесячная заработная плата работников составляет 10 706 грн, безработица составляет 9,4%.

По состоянию на начало апреля почти 1800 украинцев раскрыли свои миллионные доходы.

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Что такое консенсус-прогноз

Консенсус-прогноз – это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

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