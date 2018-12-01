На саммите «G20» Мун Чжэ Ин представил видение всеобъемлющего роста — KBS WORLD Radio News

Президент РК Мун Чжэ Ин подчеркнул важность совместного противодействия распространению протекционизма на мировом рынке и восстановления многосторонней системы торговли. Об этом он заявил 30 ноября в выступлении на первой сессии саммита «Большой двадцатки». Темой выступления главы РК стало «мировая экономика, будущее рынка труда, укрепление социальных позиций женщин». Мун Чжэ Ин подчеркнул, что страны «Большой двадцатки» должны более тесно обсуждать сотрудничество факторов нестабильности внешней торговли и международной финансовой системы, а также вопрос модернизации торговых правил и реформирования ВТО. Глава РК отметил, что все страны мира имеют схожие проблемы, связанные с экономическим неравенством, усугублением поляризации общества, проблемой на рынке труда. Он заявил, что РК, стремясь решить эти проблемы, выбрала путь создания экономики, в основе которой лежит рост за счёт инноваций и увеличения доходов населения. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что если экономика такой формации «пустит корни», то возможным станет всеобъемлющий рост, блага которого смогут ощутить все в равной степени. Он также указал на то, что совмещение инноваций и принципа всеобъемлющего роста позволит устранить опасения по поводу возможного сокращения рабочих мест из-за распространения цифровых технологий и автоматизации производства на фоне четвёртой промышленной революции.

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