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На сайте Ukraine.ua появилась испаноязычная версия

Экономика Украины 03 Авг 2021
На сайте Ukraine.ua появилась испаноязычная версия
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Министерство иностранных дел запустило официальный сайт Украины на испанском языке.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Сегодня мы запустили официальный сайт Украины на испанском: https://ukraine.ua/es/. Более 400 млн человек в Испании, Мексике, Латинской Америке и во всем мире смогут узнать об Украине», — написал Кулеба.

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Он добавил, что это уже третья языковая версия сайта за два месяца.

Как сообщал Укринформ, МИД Украины запустило сайт UKRAINE.UA о современной Украине для иностранных аудиторий. Сейчас сайт, кроме английской, имеет немецкую, французскую и испанскую версии.

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