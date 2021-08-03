На сайте Ukraine.ua появилась испаноязычная версия

Министерство иностранных дел запустило официальный сайт Украины на испанском языке.
Как передает Укринформ, об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Сегодня мы запустили официальный сайт Украины на испанском: https://ukraine.ua/es/. Более 400 млн человек в Испании, Мексике, Латинской Америке и во всем мире смогут узнать об Украине», — написал Кулеба.
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Он добавил, что это уже третья языковая версия сайта за два месяца.
Как сообщал Укринформ, МИД Украины запустило сайт UKRAINE.UA о современной Украине для иностранных аудиторий. Сейчас сайт, кроме английской, имеет немецкую, французскую и испанскую версии.