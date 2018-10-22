На российском рынке интернет-торговли появятся правила игры

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Рынок интернет-торговли в мире растёт с каждым годом: совершать покупки дистанционно людям просто удобнее, ведь так не нужно тратить время на посещение магазинов. В Сети уже покупают не только одежду, но и еду, гаджеты, автомобили и даже недвижимость. Электронная торговля может стать драйвером национальной экономики, однако для этого необходимо мягкое регулирование и поддержка отрасли, заявили эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».

Треть населения покупает товары через Интернет

По итогам прошлого года объём онлайн-продаж в России составил 1,04 триллиона рублей, а в 2018 году аналитики ожидают прирост числа заказов через Интернет ещё на 20 процентов. «В нашей стране более 35 процентов граждан совершали покупки онлайн. Всего в России работает около 200 тысяч интернет-магазинов, чаще всего покупки через Сеть совершают жители Москвы — 30 процентов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — более 10 процентов», — рассказал председатель Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной Думе Артём Кольцов.

Артём Кольцов. Фото: ПГ / Юрий Инякин

Несмотря на значение для национальной экономики, электронной торговле не нашлось места в правительственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», напомнил Кольцов. А между тем о защите прав участников онлайн-рынка ещё в 2016 году говорил президент страны Владимир Путин. «Важно, чтобы в России работали свои авторитетные, сильные площадки для электронной торговли, это позволит эффективнее продвигать отечественные товары и услуги, в том числе и на зарубежных рынках», — отметил глава государства на совещании по развитию данной сферы.

Эксперты уже разработали Концепцию интернет-торговли, которая вводит единую терминологию и «правила игры» на сформировавшемся рынке, сообщил сопредседатель Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной Думе Илия Димитров. Но пока нормативное регулирование у нас несколько отстаёт от высоких темпов развития отрасли.

Илья Димитров. Фото: ПГ / Юрий Инякин

В Китае, к примеру, давно ратифицирована конвенция ООН об электронных сообщениях, что способствует снижению барьеров для трансграничной электронной торговли. Кроме того, в стране реализуется программа, в рамках которой государство поддерживает экспорт в секторе электронной онлайн-коммерции. Это означает, что для участников рынка оптимизируют таможенные процедуры и вводят налоговые льготы на экспорт. Аналогичные проекты в сфере интернет-торговли работают в Южной Корее, Великобритании и США.

Государство защитит персональные данные онлайн-покупателей

В том, что российская Концепция интернет-торговли получит правовой статус, уверен заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов. «Другое дело, в каком виде — она может дополнить Закон «О торговле» или быть включена в правительственную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», — полагает парламентарий.

Дмитрий Сазонов. Фото: ПГ / Юрий Инякин

При этом жёстко регулировать отрасль онлайн-торговли в России законодатели не намерены, заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев.

«Сейчас очень важно решить вопросы информационной безопасности в сфере интернет-коммерции, в том числе защиты персональных данных и прохождения платежей пользователей. Если в ходе дискуссии мы поймём, что нужны изменения в Закон «Об информации», будем работать над этим», — сказал депутат.

Максим Кудрявцев. Фото: ПГ / Юрий Инякин

В любом случае поддержка со стороны государства поможет нашей стране добиться увеличения объёмов интернет-торговли, уверен член Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной Думе Армен Манукян — сейчас Россия занимает 11-е место по размерам этого рынка в мире.

Армен Манукян. Фото: ПГ / Юрий Инякин

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