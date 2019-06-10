На России неизвестный разгромил редакцию оппозиционного издания

Главный редактор оппозиционного на России проекта «Сноб» Ксения Чудинова заявила, что в офис издания ночью 10 июня попал неизвестный мужчина и «полностью разгромил редакцию»
Об этом она написала в Telegram-канале проекта «Сноб», информирует Depo.ua.
«Сегодня в офис проекта «Сноб» залез неизвестный и полностью разгромил редакцию», – отметила женщина
По словам Чудиновой, она не знает мотивы человека, который устроил погром, а также пока не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работают следователи.
«Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен», — сказала Чудинова в беседе с «МБХ Медиа».
Сообщается, что преступник разбил стеклянные двери в редакцию и сломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac.
Отмечается, что часть сотрудников «Сноба» продолжила работать в офисе телеканала «Дождь».
Главред проекта добавила, что издание будет просить помочь с техникой, поскольку самостоятельно восстановить компьютеры «будет буквально огромным делом».
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