На России неизвестный разгромил редакцию оппозиционного издания

Главный редактор оппозиционного на России проекта «Сноб» Ксения Чудинова заявила, что в офис издания ночью 10 июня попал неизвестный мужчина и «полностью разгромил редакцию»

Об этом она написала в Telegram-канале проекта «Сноб», информирует Depo.ua.

«Сегодня в офис проекта «Сноб» залез неизвестный и полностью разгромил редакцию», – отметила женщина

По словам Чудиновой, она не знает мотивы человека, который устроил погром, а также пока не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работают следователи.

«Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен», — сказала Чудинова в беседе с «МБХ Медиа».

Сообщается, что преступник разбил стеклянные двери в редакцию и сломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac.

Отмечается, что часть сотрудников «Сноба» продолжила работать в офисе телеканала «Дождь».

Главред проекта добавила, что издание будет просить помочь с техникой, поскольку самостоятельно восстановить компьютеры «будет буквально огромным делом».

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