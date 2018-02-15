На рассвете е-коммерции

Что происходит с интернет-торговлей в Украине и к каким изменениям нужно готовиться

Одной из главных тем нынешнего форума в Давосе была диджиталізація, то есть распространение влияния цифровых технологий во всех сферах жизни. Не обходят они и торговлю, формат которой стремительно меняется под влиянием интернета. Несколько лет назад торговали преимущественно на рынках и в небольших магазинах, потом их стали вытеснять сетевые супер – и гипермаркеты, но и они теперь вынуждены уступать онлайн-площадкам. Онлайн-торговля, которая в конце 1970-х казалась интересной забавой, сегодня стала мировым трендом, все больше влияет на экономику и общество. Несмотря на то что Украина до сих пор пасет задних, избежать изменений невозможно, хотя они и не будут безболезненными для всех.

Электронную коммерцию не приглашают — он сам приходит туда, где развиваются интернет-коммуникации, службы доставки и платежные системы.

По данным портала Statista, в 2005 году общее количество интернет-пользователей едва превышало 1 млрд, а в 2017-м их было более 3,5 млрд, то есть около половины населения планеты. Из них онлайн-шопинг практикует свыше 1,5 млрд человек, большинство из которых рассчитывается с помощью кредитных карт и электронных платежей. Среди последних безоговорочным лидером является система PayPal, через которую лишь в 2016 году было выполнено более 6 млрд платежей. Согласно количеству интернетизированного населения растет мировой объем онлайн-торговли. Если в 2014-м товарооборот в сфере B2C (то есть бизнес — физическое лицо-потребитель) составил $1,3 трлн, то в 2017-м — уже $2,3 трлн, а на 2018 год ему пророчат рост до $2,8 трлн с перспективой достичь уровня в $4,5 трлн в 2021-ом. Офлайн-ритейлерам приходится уступать территории: если в прошлом году доля е-коммерции в мировой торговле составляла 10%, то в начале следующего десятилетия она превысит 15% и на этом не остановится. Еще глубже е-коммерция проникла в сферу В2В (т. е. бизнес-бизнесу). Уже в 2015 году товарооборот в этой сфере приблизился к $7 трлн, а в 2020-м, по прогнозу компании Frost & Sullivan, достигнет $12 трлн.

Учитывая абсолютные показатели Украина явно отстает: на онлайн-торговлю приходится около 3% ее ретейла. Однако темпы роста е-коммерции в нашей стране значительно превышают восточноевропейские. По данным Ecommerce Europe, в 2015 году онлайн-продажи в Украине выросли на 35% при средней для Восточной Европы темпа роста в 9%. Наше население постепенно привыкает покупать онлайн: как свидетельствует исследования MPP Consulting, из 30 самых популярных в Украине веб-сайтов восемь относятся к сфере е-коммерции. А в первой пятерке среди них — маркетплейси, то есть торговые площадки: Rozetka, Olx, Prom, Bigl и Aliexpress. По подсчетам компании EVO, сравнивая с 2016-м, в прошлом году товарооборот в сфере онлайн-торговли вырос на 68%, количество заказов — на 61%, а стоимость среднего чека — на 4%. Общий же объем е-коммерции в Украине оценивают в 50 млрд грн, а на 2018-й ожидается рост до 65 млрд грн.

Для нашего отставания есть объективные причины: прежде всего, сказывается низкая покупательная способность украинцев. По данным Госстатистики, в 2017 году они тратили почти 50% своих доходов на еду (включительно с алкоголем и табаком), а это традиционная сфера офлайн-торговли. Тем временем на одежду, обувь и бытовую технику, которые хорошо представлены в онлайн-магазинах, уходило менее 10% доходов. Нельзя игнорировать и исторический бэкграунд: в 1980-х, когда в США и Западной Европе запускались первые торговые онлайн-сервисы, мы еще толклись в очередях по дефицитную колбасу. По уровню интернетизации Украина также отстает от европейских показателей. По данным Международного союза электросвязи, в 2016 году среднеевропейский (за исключением стран СНГ) уровень интернетизации населения составлял 79%, а в Украине — около 53%.

Впрочем, списывать все на наследие совка и нищеты нельзя: к торможению развития е-коммерции причастна и наша государство. Простой пример. По оценкам специалистов, более трети онлайн-продаж осуществлялись через мобильные устройства. Западные страны стали переходить на 4G-связь еще с 2010-го, но в Украине тендер по выделению соответствующих частот должно состояться в ближайшее время — с опозданием в восемь лет. Законодательство в отношении е-коммерции также возникло позже, чем надо: Закон «Об электронной коммерции» был принят лишь осенью 2015-го. Не все хорошо и с платежными системами: пользоваться системой PayPal украинцы могут в одностороннем режиме: только для оплаты товаров. Тем, кто продает свои товары и услуги, приходится открывать банковский счет в другой стране и привязывать к нему свой PayPal-кошелек или пользоваться небезплатними услугами посредников. И хотя министр инфраструктуры Владимир Омелян недавно призвал Укрпочту сотрудничать с PayPal, фундаментальных сдвигов пока нет. Руководство Украины и PayPal обнаруживают низкую обоюдную заинтересованность и воздерживаются от шагов навстречу. Еще одно препятствие для развития онлайн-торговли возникнет в 2019 году, когда заработает ограничение на беспошлинный ввоз посылок в Украину: не более чем три на месяц стоимостью до €150 каждая. В теории это нововведение направлено против нелегального импорта под видом почтовых отправлений физическим лицам. Но на практике гораздо больше пострадают не контрабандисты, а потребители.

И, несмотря на все трудности, е-коммерция уже сейчас ощутимо влияет на бизнес в Украине, и в будущем он будет только усиливаться. Прежде всего меняется формат торговли: даже такие мощные ритейлеры, как Watsons и EVA, были вынуждены открыть онлайн-магазины, а немало отечественных магазинов работают исключительно в виртуальной среде. Но развиваясь, е-коммерция непременно переростатиме национальные границы. По данным Statista, уже сегодня 57% онлайн-покупателей мира заказывают товары из других стран. Украина присоединяется к тренду: по данным исследования Gemius, среди украинцев, которые практикуют онлайн-шопинг, 23% заказывают товары из-за границы. Потребителям глобализация шопинга дает немалые преимущества: для них откроются глобальные рынки, а обострение конкуренции заставляет ритейлеров бороться за качество сервиса. Некоторыми плодами глобализации украинцы пользуются уже давно. Например, площадкой Olx, по подсчетам компании, пользуется около 3,2 млн среди них. Тогда как Olx — международная компания, которая работает в кількадесятьох странах мира, а ее владельцем является холдинг Naspers со штаб-квартирой в Кейптауне. Так же охотно украинцы пользуются китайским маркетплейсом Aliexpress, продавцы с которого присылают в Украину более чем 10 млн отправлений в год.

В отличие от потребителей, местные производители и ритейлеры будут испытывать неоднозначного влияния. Онлайн-коммерция способна стать катализатором роста и движителем эволюции малого и среднего бизнеса. Именно в виртуальном пространстве предприниматель имеет лучшие шансы найти клиента, несмотря на конъюнктуру локального рынка и не вступая в битву за торговые площади. Благодаря интернету производители смогут коммуницировать с потребителями напрямую, без ритейлеров, а онлайн-ритейлеры куда успешнее бороться со своими оффлайн-конкурентами. Например, уже сейчас опытные книголюбы экономят, покупая книжки в издательствах, а онлайн-магазины заставляют эволюционировать своих офлайновых конкурентов. Все больше магазинов становятся не просто магазинами, а центрами культурной и общественной жизни, а некоторые даже осваивают формат книжных магазинов-кафе. Понятно, что любые перемены не бывают безболезненными, но это только начало. Рано или поздно развитие е-коммерции приведет на наш рынок мощных глобальных игроков, после чего украинским производителям и ритейлерам станет очень некомфортно в определенных сегментах рынка. Например, в 2017-м мировым лидером fashion-ритейла стал Amazon. Не трудно догадаться, что будет с сотнями украинских интернет-магазинов одежды и аксессуаров, когда купить и получить товар с Amazon станет так же просто и быстро.

Пусть там как, а развитие е-коммерции со всеми производными последствиями — это то, чего невозможно избежать. Не так давно крупные сетевые супермаркеты «подвинули» маленькие магазины, а теперь на офлайн-торговлю «наступает» интернет, выталкивая Украину в мир глобальной конкуренции. Вероятнее всего, наша власть и часть общества будут оказывать определенное сопротивление этим тенденциям: то ли из прагматических соображений, то ли из инстинктивного страха перед изменениями. Но рано или поздно Украине придется вливаться в мировых трендов и учиться использовать их в свою пользу. Обоснованные протекционистские меры будут нужны всегда, но в рамках стратегии приспособления к изменениям, а не их искусственного блокирования. Каким бы неоднозначным казалось будущее, оно все равно наступит, вопрос лишь в том, какое место мы сможем в нем занять.

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