На Причальном проезде горит здание бывшей школы| Новости политики

Новость политики

07.10.2020 в 18:44:00

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Оно было законсервировано уже пять лет

В бывшем здании Романовской школы города Москвы, расположенном по адресу Причальный проезд, д.7 произошло возгорание. Об этом сообщила директор школы Татьяна Щипкова.

Помещение школы было законсервировано около пяти лет назад, в данный момент не используется. На месте уже работают сотрудники экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент здание обесточено, огонь локализован. На видео пожара, появившемся в сети, видно как из окон здания поднимается дым.

В настоящее время Романовская школа располагается по адресу большой Кондратьевский переулок, д.3

Автор: Антон Стариков

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