На повестке дня: на какие вопросы должны ответить кандидаты в президенты — Апостроф

Одним из главных проблем нынешней избирательной гонки является оголтелый популизм со стороны абсолютного большинства кандидатов в президенты. Поэтому очень важно, чтобы все претенденты на кресло главы государства уже сейчас ответили на ряд животрепещущих вопросов, от которых зависит будущее Украины. О том, почему общество должно требовать от политиков сделать это уже сейчас, «Апострофу» рассказал украинский ученый-философ, бывший исполнительный директор международного фонда «Видродження» Евгений Быстрицкий, который входит в состав коллективной беспартийной инициативы Избирательный совет UA.

Накануне официального старта президентской избирательной кампании потенциальные кандидаты актуализируют вопросы по широкому спектру интересов потенциальных избирателей. Они пытаются давать на них ответы по-разному – от больших стратегий кардинальных изменений всего до общих лозунгов, апеллирующие к нашим эмоциям, от региональных дебатов непосредственно с людьми до персонального участия в открытии новых школ и медицинских учреждений, от частого присутствия на телеканалах до обсуждения добродетелей кандидатов многочисленными приближенными экспертами.

Количество разнообразных вопросов, актуальных для нашей страны, сегодня волнуют граждан, наибольшее – от пути развития в будущем, избранного страной, до насущных проблем рядового гражданина. Все они по-разному активно обсуждаются гражданами, журналистами и экспертами в СМИ и самими потенциальными кандидатами.

В многоголосье ответов, предложений и видений от кандидатов и их медиа-обсуждений мы, избиратели, способны потерять ясность содержания повестки дня президентских выборов. В хоре заявлений кандидатов и комментаторов мы можем потерять самое важное для проведения честных и свободных выборов – способность сделать осознанный выбор, основанный на доверии, понимании их способности определить приоритеты и выполнить обещанное.

В условиях высокого уровня олигархической монополизации общенациональных СМИ также существует реальная опасность использования медийных ресурсов с целью забалтывания их действительного содержания с помощью всеядного популизма, манипуляции и преобразования поиска ответов в массовые шоу.

Мы, представители общественного Избирательного совета UA, считаем насущным определить действительно главные вопросы повестки дня выборов, которые должны быть в фокусе внимания общегражданских обсуждений.

Поэтому мы считаем, что повестка дня президентских выборов должна исходить, прежде всего, из целей, полномочий, прав и обязанностей Президента Украины, определенных в Конституции.

Напомним их.

Целями деятельности Президента Украины является обеспечение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина (статья 102 Конституции Украины).

Согласно Конституции (статья 106) большинство полномочий Президента Украины сконцентрированы в сферах внешних сношений, обеспечения обороны и безопасности Украины. Он представляет государство и руководит ее внешнеполитической деятельностью, он является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины и руководит в сферах национальной безопасности и обороны государства, он инициирует введение военного или чрезвычайного положения и возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также назначает или изначально влияет на назначение десятков высших должностных лиц в этих сферах.

Однако ряд конституционных полномочий Президента дают ему право и обязанность влиять и на другие вопросы государственной политики. Это, прежде всего, право законодательной инициативы и право подписывать законы, принятые Верховной Радой Украины, или применять к ним право вето, право обращаться в Конституционный Суд с конституционным представлениям, право останавливать действие актов Кабинета Министров Украины по мотивам несоответствия Конституции с одновременным обращением в Конституционный Суд и право отменять акты глав местных государственных администраций, а также полномочия обращаться с посланиями к народу и парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Президент Украины также наделен Конституцией и типичными для мировой практики полномочиями главы государства – вносит в Верховную Раду представление на назначение или назначает целый ряд политических назначенцев, по результатам конкурсных отборов назначает на должности судей и некоторых государственных служащих, в определенных Конституцией случаях назначает парламентские выборы и всеукраинский референдум, награждает государственными наградами, предоставляет и прекращает гражданство, осуществляет помилование.

Таким образом, Президент Украины является достаточно влиятельным органом власти, однако не является всемогущим авторитарным вождем и не может делать все, что ему захочется или все, о чем его просят политические соратники или диктуют выгоды популизма.

Фото: УНИАН

Исходя из выше сказанного, Избирательный совет UA призывает всех политиков и общественных деятелей, всех ученых и экспертов, теле- и радиоведущих, журналистов, а также всех граждан Украины и избирателей сосредоточиться в ходе грядущей президентской избирательной кампании на видении кандидатами в Президенты Украины ответов на такие блоки вопросов:

Блок №1. Роль Президента в конституционной модели власти, обеспечении прав и свобод человека и гражданина, формы и методы осуществления им своих полномочий и предвыборных обещаний: в частности роль в формировании Правительства и формирования отношений с правительством и теневое правительство оппозиции; методы отбора и назначения глав местных государственных администраций; реализация права законодательной инициативы применения права вето, уровень его открытости в этих вопросах; методы отбора и назначения судей Конституционного Суда, членов Высшего совета правосудия и Генерального прокурора; обеспечение независимости судей и направления и методы продолжения судебной реформы; понимание содержания и границ нормотворческой деятельности путем издания актов Президента. Виденье целесообразности, перспектив и направлений реформирования конституционного строя в Украине, деолигархизации и отделения бизнеса от политики, укрепление справедливости и верховенства права в обществе.

Блок №2. Стратегия внешней политики Украины и методы ее реализации. Конкретный план кандидата по ускорению вступления Украины в ЕС и НАТО. Какой будет политика кандидата по России?

Блок №3. Реализация стратегии безопасности и обороны Украины. План кандидата по восстановлению территориальной целостности Украины: возвращение Крыма и Донбасса, в том числе перспективы Минских договоренностей. Конкретный план решения таких ключевых вопросов национальной безопасности Украины, как укрепление обороноспособности страны, реформирование СБУ, Минобороны и Укроборонпрома. Основы экономических отношений со страной-агрессором и оккупированными ею территориями Украины.

Блок №4. Стратегия экономического развития Украины – ключевые элементы видения. Основные движущие силы экономического роста в Украине на следующие пять лет. За счет чего такой рост будет устойчивым? Каким образом экономика способна перейти от ограниченного к открытому доступу (в том числе видение механизмов деолигархизации, демонополизации)? Необходима ли и какой должна быть государственная стимуляция развития инновационных секторов? Конкретная позиция кандидата в отношении институциональных реформ по созданию благоприятного бизнес-климата (в том числе для малого и среднего бизнеса), в частности, механизмов безусловного соблюдения прав собственности, реформы фискальной службы, реформы таможни, реформы судебной системы, рынка земли, приватизации и государственных предприятий, пенсионной системы, реформы трудового законодательства. Как, с точки зрения кандидата, создать условия, в которых граждане смогут реализовать свою предпринимательскую инициативу?

Блок №5. Национальная консолидация, видение кандидатом: развития языковой политики и политики в отношении этнических меньшинств – конкретные пути и методы решения существующих проблем, в том числе в сфере культуры и образования; политики противодействия дискриминации, в том числе в сфере гендерной идентичности; политика миротворчества в перспективе формирования единой поместной церкви; эффективных государственных инструментов для развития общей, общенациональной культуры в условиях децентрализации; гуманитарной политики в условиях перспективы реинтеграции оккупированных территорий.

Актуальными также являются вопросы этики деятельности кандидатов в прошлом, честности и открытости информации кандидата о себе и своей потенциальной команду, прозрачности финансирования его/ее избирательной кампании, отсутствие или наличие использования административного ресурса.





Источник