На пороге кризиса: почему сложности в мировой экономике нужно «лечить»

Причины кризиса

Риски в мировой экономике начали материализовываться, что может означать вероятность ухудшения прогноза ее роста. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться», – отметила Лагард. — К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику (протекционизм – политика государства, направленая на ограждение внутреннего рынка от поступления товаров иностранного производства. – Ред.), которая начала превращаться в «реальные торговые барьеры», а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

кризис Фото: АиФ в Украине

По мнению старшего аналитика ГК FOREX CLUB Андрея ШЕВЧИШИНА, основных причин возможного мирового кризиса две. Во-первых, это торговая война США и Китая, и связанное с ним охлаждение мировой торговли. Во-вторых, Федрезерв США наращивает ставки кредитов после длительного периода мягкой политики и наблюдается рост стоимости долга развивающихся стран. В результате происходит ресинхронизация экономического роста в разных странах, отток капитала с развивающихся рынков и рост долговой нагрузки для стран.

Петр ПУШКАРЕВ, шеф-аналитик финансовой компании ГК TeleTrade, согласен с коллегой в том, что жесткие противоречия между США и Китаем – одна из причин назревающего кризиса. «Страны взаимно вводят все новые импортные пошлины. Торговые ограничения снижают будущие объемы экспорта, так как делают поставки менее выгодными. Зачем производить больше, если потом будет некуда продать наращенный объем продукции?», — подчеркивает эксперт.

Но, по его словам, проблемы существуют не только между Китаем и США. Разлад и напряжение царят в торговой политике даже между союзниками — США и Европой. Дошло до того, что Брюссель, Берлин и Париж в открытую создают механизм расчетов в обход американских ограничений на любые сделки с Ираном.

Напомним, в августе текущего года США ввели торговые санкции против Ирана из-за того, что Исламская республика продолжает разрабатывать ядерное оружие и заниматься обогащением урана.

Также Пушкарев согласен с коллегой в вопросе роста ставок. Он говорит, что подъем стоимости заемных долларов от Федрезерва США вызывает так называемый эффект «долларового пылесоса»: отток свободных денег с развивающихся рынков, что «помогает» фондам-спекулянтам атаковать валюты многих стран. Население этих стран становится от этого беднее, бизнес тоже испытывает трудности. Становится сложнее платить за импортные товары, ставшие в разы дороже из-за скачков курса доллара. Перекрывается кислород для поставок технологий, оборудования для производств.

Пострадают все

По мнению экспертов, кризис коснется всех стран мира, правда развитые страны пострадают в меньшей степени. По словам А. Шевчишина, в условиях глобализации торговые барьеры, особенно выставленные крупнейшими экономиками, неминуемо ударят по инициаторам этих же барьеров. Может не так сильно, как по странам, против которых вводились барьеры, но ощутимо. Речь идет, в первую очередь, о встречных барьерах, ускорении инфляции, а также общем торможении деловой активности.

В качестве примера эксперт приводит простую ситуацию. Если Китаю ограничить экспорт автомобилей, ему придется сократить покупку алюминия и проката. В результате будет сокращаться добыча руды в разных странах. В свою очередь, эти страны будут сокращать покупку других товаров, потому что упадет доход от добычи руды и снизятся доходы населения. И так далее по цепочке, которая в конечном счете приводит к тому, что Apple продаст меньше телефонов, потому что люди стали беднее. Еще одним ярким примером влияния экономик мира друг на друга выступает Германия, промышленное производство которой падает 3 месяца подряд.

А. Шевчишин говорит, что страны с развивающейся экономикой больше подвержены рискам, описанным МВФ, поскольку на них действуют и факторы торможения деловой активности с торговлей, и отток капитала с ростом стоимости обслуживания долга на фоне роста учетных ставок. Поэтому для всех ухудшен прогноз экономического роста. Также важно понимать, что МВФ учитывал и последние тенденции в этих экономиках и курсовые колебания, что стало уточняющим фактором при формировании прогноза.

Аналитик финансовой компании «Альпари» Максим ПАРХОМЕНКО говорит также о том, что на фоне повышения процентной ставки ФРС повышаются и общие риски для развивающихся стран. Так, когда в США средняя ставка доходности равнялась 1%, возможность получения гарантированного дохода в развивающихся странах была выше, чем теперь, когда средняя ставка в США составляет 3%. Это формирует отток капитала с развивающихся регионов и падение валют этих стран.

П. Пушкарев также отмечает, что внутренний спрос в странах с упавшей нацвалютой на время подавлен: люди берегут деньги. Не только странам Латинской Америки, но и Турции и Китаю станет тяжелее, если импорт будет стоить для них дороже. К концу года валюты таких стран немного восстановились, дальше не падают, но ведь и Федрезерв США пока свою губительную политику повышения ставок не прекратил: на 2019 г. они официально говорят о планах еще трижды увеличить ставки. А это сделает дороже все долларовые кредиті на 0.75% годовых. И еще неизвестно, не захлестнет ли мир одновременно новая волна укрепления доллара.

Что ждет Украину?

Мировой кризис, безусловно, коснется и Украины. МВФ в октябрьском обзоре мировой экономики понизил оценку роста ВВП Украины в 2019 г. до 2,7% с 3,3%. Кроме того, Фонд ухудшил прогноз роста на 2020 г. до 3,4% с 4%. Но есть и хорошая новость: до конца текущего года нас ждет повышение — до 3,5% с 3,2%.

По словам А. Шевчишина, внешним фактором влияния стали риски для мировой экономики, а также цены на энергоносители и основные товары на мировых рынках. А вот внутренний фактор — прогнозные бюджетные ориентиры, а также кредитно-денежная политика Украины. Кроме того, Фонд учел более медленные, чем ожидалось реформы и ухудшение общемировой конъюнктуры.

Для Украины, по мнению П. Пушкарева, ситуация усугубляется дефицитом бюджета. Мало того, что инвестировать в развитие Украине и так почти нечего, страна на грани дефолта, так правительство еще и вносит в бюджет 2019 г. по 5400 грн «с носа» на военные расходы, то есть почти по 200 долл. из кармана каждого украинца.

Кроме того, МВФ спрогнозировал также изменения в некоторых экономических параметрах Украины. Снижение прогноза инфляции в 2018 г. у на 0, 1 п.п – до 10,9%, в 2019 г. – на 0, 7 п.п, до 7,3%. А. Шевчишин связывает с более жесткой политикой Нацбанка и поддержанием высокой учетной ставки.

Прогноз роста потребительских цен до конца 2018 г. остался незменным, а до конца 2019 г. улучшился до 6,2% с 6,5%. Это эксперт поясняет уменьшением девальвационного риска.

Фонд также понизил дефицит текущего счета платежного баланса на 2019 г. до 3,9% с 3,5% ВВП. М. Пархоменко поясняет это тем, что в следующем году нас ожидают пиковые выплаты по госдолгу. Это будет сильно давить на платежный баланс.

К сожалению, МВФ предрекает и рост берработицы в Украине: оценка на 2018 г. ухудшена до 9,4% с 9,2%, на 2019 г. — до 9,2% с 8,8%.

Как избежать кризиса?

Чтоб не допустить кризиса, глава МВФ Лагард призвала страны разрешить торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.

П. Пушкарев считает, что прогноз МВФ для всей мировой экономики понижен справедливо, но надо было понижать его сильнее.

«Сниженный прогноз продвигает «послание» мировым лидерам и лично президенту США Дональду Трампу: взаимное нагнетание торговых противоречий грозит подорвать основы роста мировой экономики», — говорит эксперт.

Он также говорит, что с таким прогнозом Федрезерв США в очередной раз «попросят» задуматься о негативе, который он порождает для самих США и остального мира, искусственно поднимая стоимость доллара. Есть совет у эксперта и для нашей страны.

«Украине нужен мир и развитие. Нужно усиливать дипломатию и прекращать транжирить деньги впустую на коррумпированных чиновников. Украине нужно полагаться не на кредитную помощь МВФ, а создавать и улучшать деловую среду, чтобы привлекать инвестиции из США и Европы для совместных предприятий», — считает эксперт.

Виктория ХАДЖИРАДЕВА

Источник