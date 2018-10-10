На политическом поле Армении сложилась патовая ситуация — интервью

После пяти месяцев премьерства Никола Пашиняна Армения не преодолела внутриполитический кризис. В декабре, согласно планам армянского премьера, пройдут внеочередные парламентские выборы. Но удастся ли Армении наконец выйти из кризиса? Об этом EADaily побеседовало с российским политологом, директором института ЕАЭС Владимиром Лепехиным.



Владимир Лепехин. Фото: sputnik.by

— Как вы оцениваете состояние армяно-российских отношений на фоне политических перемен в Армении? На высоком уровне постоянно заявляют о том, что политическая часть двусторонней повестки осталась неизменной, вы разделяете это мнение?

— В армянской политике сложилась патовая ситуация. Нынешняя политическая ситуация в республике — это тот случай, когда возврат к старому (ко временам Сержа Саргсяна) невозможен, но и движения вперед — к развитию — тоже не наблюдается. Это касается и армяно-российских отношений.

Россия неоднократно заявляла после «бархатной революции», что её позиция в отношении Армении не изменилась. И это действительно так. Достаточно сказать, что президент Владимир Путин за последнее время трижды встретился с Николом Пашиняном по его просьбе. Не единожды глава российского государства беседовал с армянским лидером и по телефону. Однако новый премьер Армении, если судить по его кадровой политике, очевидно, разворачивает страну на Запад.

Россия не требует от Пашиняна проведения пророссийской политики, она просто хочет ясности в отношениях и, разумеется, дружественного настроя от руководства Армении, как от партнера. Но ясности нет. Нет от новой власти и подтверждения того, что Россия для Армении — особый партнер, как прежде. В частности, нас не может не беспокоить явное сближение Армении с НАТО, а также активизация внешнеполитических контактов нового правительства республики с западными странами и структурами в ущерб армяно-российскому сотрудничеству.

— Внутриполитическая нестабильность в Армении сохраняется, что связано и с кадровой политикой Никола Пашиняна, и с вопросом проведения внеочередных выборов. Как такое положение вещей может влиять на страну и двусторонние отношения с Россией?

— Про кадровую политику я уже сказал. Могу только добавить, что претензии нового руководства Армении, например, по отношению к генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову, до сих пор вызывают вопросы. А это, как вы понимаете, вызов стабильности армяно-российских отношений.

Что касается предстоящих в Армении выборов, то они напрямую с дестабилизацией обстановки не связаны. Напротив, парламентские выборы призваны стабилизировать ситуацию в обществе, так как покажут реальный вес Пашиняна и других лидеров в армянском обществе. Очевидно ведь, что ереванские НКО, выводящие раз за разом людей на площади столицы, это не вся Армения. Вот выборы и призваны показать степень реальной популярности каждой из политических партий.

— Никол Пашинян заявляет о проведении внеочередных выборов в парламент уже в декабре. Как это отразится на внутриполитической ситуации, когда уже сегодня очевидно, что представленные в парламенте политические силы без боя сдаваться не хотят. Ваше мнение — что ждет Армению в ближайшие месяцы?

— То, что Пашинян предложил провести выборы уже в декабре, нарушает некие негласные договоренности между политическими силами в Армении. Все прекрасно понимают, почему он вдруг заторопился. Дело в том, что его популярность начинает падать, а потому Пашинян хочет провести выборы как можно скорее. Но вряд ли стоит осуждать нового премьера за это. Он просто стремится победить, как и все.

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Тут можно прогнозировать, что Пашинян продавит-таки свою позицию. Тем более, что стоящие за ним силы готовы идти ва-банк вплоть до разгона парламента. Ну, как это было в России в 1993 году.

— Экс-президент Армении Роберт Кочарян, которому предъявлено обвинение, заявил, что в стране появился диктатор. Вы согласны с этим мнением?

— Не совсем. Полагаю, что Никол Пашинян вряд ли станет диктатором, поскольку не обладает всей полнотой полномочий. Некоторые сегменты армянского общества (например, Карабах и влиятельные зарубежные диаспоры) ему не подчиняются и вряд ли подчинятся в ближайшем будущем. Многие НКО и часть молодежи тоже смотрят больше на Запад, чем на собственное правительство. Да и часть оппозиции, в связи с тем, что Пашинян пришел к власти не совсем легитимно, не признает его своим лидером.

Другое дело, что тот стиль руководства, который характерен для нового премьера, свидетельствует о его склонности к единоличной власти. Пашинян — явно не коллективный игрок.

Отмечу и тот факт, что демократия в Армении в ближайшие годы будет сворачиваться, оппозиционные силы будут преследоваться. Этого хотят те, кто привел Пашиняна к власти, и вот им он вряд ли сможет противостоять. Полагаю, что его вполне устраивает роль «либерального диктатора». То есть он вполне может стать подобием Левона Тер-Петросяна (первый президент Армении — EADaily), но вторым Аугусто Пиночетом вряд ли.

— Очевидно, что Никол Пашинян пойдет на выборы только со своей партией, и бывшие соратники рискуют остаться вне игры: речь об Эдмоне Марукяне, Араме Саркисяне, которые не поддержали его в первые дни революции, хотя до сих пор остаются с ним в одном блоке и парламентской фракции. Куда может Пашиняна привести одиночная борьба?

— Вы подтверждаете мою мысль о том, что Пашинян настроен на единоличную власть. Он не намерен делить успех ни со старыми партнерами, ни с новыми. Во всяком случае, пока. Это говорит о том, что ему очень трудно будет удержать свою популярность в народе. В конечном счете, у него, как я полагаю, появится много врагов в армянских элитах. Однако мы же понимаем, насколько мощно влияние в Армении различных западных структур, а они могут удерживать Пашиняна на посту лидера страны достаточно долго.

— Серж Саргсян продолжает оставаться лидером Республиканской партии Армении, Роберт Кочарян заявил о возвращении в большую политику. После скандального голосования в парламенте, отставок министров и губернаторов казалось, что и Гагик Царукян уйдет в оппозицию, но не случилось. Как вы считаете, будут ли в будущем парламенте все эти лица или есть шанс полностью поменять политическую палитру Армении?

— Поменять полностью политическую палитру Армении невозможно. Да, позиции Пашиняна и его сторонников усилятся весьма существенно. В парламенте появится немало новых молодых лиц. Но, например, «Процветающая Армения», партия Гагика Царукяна, которую не назовешь новой силой, тоже имеет хорошие шансы на успех. Уверен, что окажется в новом парламенте и Роберт Кочарян — если он, конечно, всерьез настроен на борьбу.

Под вопросом остается Республиканская партия Армении — уже хотя бы потому, что её по-прежнему возглавляет Серж Саргсян. Прямое лидерство Саргсяна в партии не позволит республиканцам осуществить ребрендинг и добиться весомого результата на предстоящих выборах.

Беседовала Лия Ходжоян





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