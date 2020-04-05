На полигоне «Десна» начали испытания модернизированного танка Т-72. Новости политики

На полигоне «Десна» в Черниговской области проходят испытания модернизированного опытного образца танка Т-72

Испытания проводят специалисты государственного Научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, информирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Проводится проверка основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации.

На опытном образце для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой. Также танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий. Кроме того, учитывая увеличение массы, на нем установлен более мощный двигатель, проведена замена элементов ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины.

Вместе с тем, для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования, сообщили в НИИ. Испытания продолжаются, планируется выполнение стрельб для оценки эффективности вооружения опытного образца.

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