На ПМЭФ-2019 высоко оценили потенциал интеграционного решения RSTrade и CamelONE

Делегация Российско-Сингапурского Делового Совета во главе с Заместителем Председателя – Исполнительным директором Сергеем Прониным также приняла участие в работе ПМЭФ-2019. Вместе с представителями Делового Совета в Санкт-Петербурге побывал сооснователь и генеральный директор сингапурской компании vCargo Cloud Десмонд Тэй.

В настоящее время исполнительная структура Российско-Сингапурского Делового Совета (Торговый дом «РСДС») и vCargo Cloud работают над проектом по интеграции двух электронных платформ: российской торгово-сервисной информационной B2B платформы RSTrade, оператором которой является исполнительная структура Совета, и сингапурской логистической платформы CamelONE, которая принадлежат vСargo Cloud. На RSTrade зарегистрировано около 82 000 компаний из 23 стран, CamelONE представлена в 15 странах, и в настоящее время она контролирует около 12% рынка логистических услуг в Юго-Восточной Азии. Интеграция расширяет возможности пользователей двух платформ, как географически и количеством потенциальных партнеров, так и объемом предоставляемых сервисов. Объединённый интерфейс двух платформ позволяет перенести в цифровое пространство весь процесс сделки – от выбора поставщика и оформления заказа до доставки товара до двери заказчика, что является важным шагом в направлении автоматизации товаропотоков не только между Россией и Сингапуром, но и между ЕАЭС и АСЕАН.

На стенде Государственной корпорации «Ростех» — одного из инициаторов создания Российско-Сингапурского Делового Совета — платформа RSTrade была представлена в числе проектов, помогающих реализовать целевые показатели Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Платформа интегрирована в ростеховскую систему экспортно-импортных операций. И предприятия корпорации активно используют ресурсы платформы RSTrade для продвижения продукции и технологий гражданского назначения на зарубежные рынки.

Российские компании и ассоциации стремятся использовать ресурсы RSTrade и другие возможности Делового Совета для продвижения своей продукции и услуг на рынки Юго-Восточной Азии. В частности, на полях Форума были заключены соглашения о сотрудничестве с Национальной ассоциацией трансфера технологий (НАТТ) и Некоммерческим партнёрством «Международное объединение разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники». Их заключение позволит расширить международную производственную кооперацию и высокоэффективный обмен инновационным опытом, включив в них российских производителей и исследовательские коллективы. НП «МОМТ» будет использовать платформу для продвижения высокотехнологичной медицинской продукции. С этой целью в интерфейс платформы будет интегрирован специализированный цифровой каталог.

РСДС и CamelONE не намерены останавливаться на достигнутом и уже заявили, что планируют перейти ко второму этапу интеграции, в рамках которого будут расширены банковские сервисы. С этой целью на полях ПМЭФ-2019 было подписано соглашение между Российско-Сингапурским Деловым Советом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Помимо использования сервисов «Новикомбанка» в рамках объединённого платформенного решения планируется реализация совместных проектов в части формирования новых цифровых финансовых услуг.

Одним из ключевых преимуществ цифровых решений является их универсальность. Интегрированное решение платформ RSTrade и CamelONE может быть применено не только в ЕАЭС и АСЕАН, но и в любом другом регионе мира. Так, одним из основных трансграничных маршрутов в настоящее время является путь ЕС-ЕАЭС-Китай-АСЕАН. Весьма перспективным является и сотрудничество с Японией – одним из мировых лидеров в области высоких технологий.

Эти возможности обсуждались в ходе двух встреч, которые Российско-Сингапурский Деловой Совет и vCargo Cloud провели на полях ПМЭФ: с представителями Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) и EPINDUO – крупнейшей платформой по продаже российских и товаров из стран Евразийского союза в Китае. Стороны договорились о включении платформы RSTrade в российско-японскую кооперацию с участием третьих стран с использованием ее в качестве ключевого цифрового ресурса. Китайские партнеры рассчитывают на качественное расширение экспорта товаров из ЕАЭС в КНР, используя инструменты интеграционного решения RSTrade и CamelONE. Кроме того, важен и транзит через Китай из стран АСЕАН в ЕАЭС. Стороны обсудили различные аспекты возможного сотрудничества в сегментах B2B и B2C, а также в сфере инжиниринга, в первую очередь контрактного производства. Инструменты для этого функционируют на платформе RSTrade.

Напомним, что накануне интеграционное решение было представлено в Евразийской экономической комиссии, где было высказано мнение о высоком потенциале его использования в проекте цифровых транспортных коридоров на пространстве Евразии. На Форуме эту же идею горячо поддержали глава Делового Совета ЕАЭС В.Б. Христенко и Старший министр Республики Сингапур Ко По Кун.

Интеграционное решение было отдельно представлено Десмондом Тэем на бизнес-диалоге «ЕАЭС-АСЕАН», прошедшем в рамках ПМЭФ и вызвало одобрение представителей бизнеса и государственной власти, демонстрируя, что бизнес поддерживает интеграционные проекты, в том числе находящийся на финальной стадии подготовки проект создания зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур.

Таким образом, итоги Петербургского экономического форума позволяют надеяться на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Сингапуром, ЕАЭС и АСЕАН, а также многостороннего сотрудничества между ЕАЭС, АСЕАН, Китаем, Японией и другими странами. Одним из ключевых аспектов этого сотрудничества должны стать цифровые технологии, в том числе электронная коммерция, развитие цифровых сервисов в сфере промышленного производства, трансфера технологий и внешнеэкономической деятельности.

Российско-Сингапурский Деловой Совет целенаправленно развивает необходимые для этого инструменты, выступая и проводником, и зачастую локомотивом инновационной трансформации международного экономического сотрудничества.





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