На Пашинского завели дело за угрозы секретарю комитета по нацбезопасности, – Луценко

Генеральная прокуратура поручила Службе безопасности Украины расследовать возможные угрозы главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского («Народный фронт») в адрес секретаря комитета. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Заявление секретаря комитета ко мне поступило, зарегистрировано уголовное производство», — отметил Луценко.

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Блистив подала в прокуратуру заявление на Пашинского, который якобы угрожал ей и ее семье убийством. Отмечалось, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее нардеп Евгений Мураев подавал заявление в Генпрокуратуру с просьбой открыть дело против Пашинского по подозрению в заведомо ложных сообщениях о преступлении.

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