на очереди — авиабилеты — Новости политики, Новости России — EADaily

Если весь мир испытывает переизбыток авиатоплива и цены на него почти в два раза ниже, чем в январе, то в России керосин для самолетов стремительно дорожает. Авиакомпании уже предупредили, что рост цен на топливо приведет к увеличению стоимости полетов.

«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) написала письмо главе Минтранса России Евгению Дитриху, в котором попросила провести проверку, почему в российских аэропортах на август—сентябрь резко подорожал авиакеросин.

«По постyпившей от авиакомпаний информации, по итогам проведенных ими тендеров на поставку авиаГСМ в период с l1.08.2020 г. по 10.09.2020 г, стоимость авиатоплива по сравнению с результатом предыдущих тендеров (июль с. г.) изменилась следующим образом: Кольцово — +62,1%, Домодедово — +33,40%, Жуковский — +36%, Санкт-Петербург — +l8%, Владивосток — +20,4%, Благовещенск — +21,1%, Иркутск — +28,1%, Краснодар — +48,4%, Красноярск — +48,6%», — говорится в обращении АЭВТ.

В ассоциации пояснили, что столь резкий рост стоимости авиатоплива практически нивелирует все принимаемые правительством России и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста. «Стремительное удорожание стоимости авиатоплива неминуемо приведет к общему росту стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей», — делают вывод в АЭВТ и просят министра транспорта совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах России.

Авиатопливо является одной из самых больших статей расходов авиаперевозчиков и составляет около трети стоимости авиабилета. По сравнению с январем этого года цена авиационного керосина резко упала на мировом рынке. Причины известны — пандемия нового коронавируса и падение спроса. По данным управления информации Минэнерго США, потребление авиатоплива во всем мире в июле было ниже, чем в январе, в три раза — 1,5 млн баррелей в сутки. В то же время цена, по данным Platts, упала почти вдвое — с $ 75 за баррель до $ 45 за баррель.

В России при этом цены на авиатопливо так резко не снижались. По данным Росавиации, в июле средняя цена авиакеросина в российских аэропортах была ниже январской на 13% и составляла чуть больше 46 тыс. рублей за тонну.



Иллюстрация: favt.ru.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков говорит, что объективной причиной резкого роста стоимости авиатоплива может быть одна.

«Из-за карантина производство авиакеросина сократили. А сейчас открываются международные перелеты и это провоцирует рост спроса. Рынок может испытывать дефицит», — полагает эксперт.



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