На объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа

2020-05-23T21:24:00+03:00

2020-05-23T21:25:44+03:00

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Демография упала

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Недавно начался очередной процесс агрессивного укрупнения регионов.

На этот раз было решено скормить маленький, но процветающий регион большому, но нищему и, как выяснилось, очень протестному: Ненецкий округ — Архангельской области.

В 2000-е годы уже были уничтожены 6 из 10 автономных округов России, местным жителям тогда обещали те же плюшки, что и сейчас. Это все, естественно, оказалось ложью.





Ликвидированные регионы с того времени деградировали во всех отношениях со страшной силой.

Мы посчитали, насколько сократилось население с момента укрупнения в уничтоженных автономных округах и в регионах, к которым их присоединили (см. ниже). Лишь Агинский округ депопулирует медленнее материнского региона, но лишь потому, что там живет, в основном, сельское население с очень высокой рождаемостью, в остальных автономных округах картина страшная.







Насколько % сократилось население ликвидированных автономных округов России и их материнских регионов после объединения. (Данные: Росстат. Визуализация выполнена авторами телеграм-канала Демография упала)

Страшилки, что из-за нефтяного кризиса бюджет Ненецкого округа умер и никогда не воскреснет, не соответствуют действительности. Как только мировая экономика вернется к нормальной посткарантинной жизни (это произойдет не позже следующего года), бюджет Ненецкого округа вновь начнет наполняться налогами с нефтяных компаний.

Что ждет Ненецкий округ после ликвидации?





Исчезнут все лучшие рабочие места, привлекающие и удерживающие в регионе человеческий капитал. Вслед за ними исчезнет почти вся сервисная экономика.





Естественно, никакого здравоохранения и образования приемлемого качества не останется.





Не будет нужды ни в строительстве, ни в большей части торговли.





Останутся только вахтовики и оленеводы.





Оставшиеся бюджетники обнищают и побегут из региона, их зарплаты сильно приблизятся к зарплатам бюджетников Архангельской области.

Но может быть Архангельская область построит свое счастье (на чужом несчастье)? Нет, не построит. Из-за того, что в Архангельской области население почти в 30 раз больше, чем в Ненецком округе, награбленное у соседнего региона добро придется размазать таким тонким слоем, что рядовой архангелогородец этого просто не почувствует.

Оригинал в нашем телеграм-канале

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