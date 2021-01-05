На МКАД автомобиль перевернулся после наезда на препятствие| Новости политики

Новость политики
05.01.2021 в 17:50:00
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Об этом сообщил ТГ-канала «Дептранс. Оперативно»
Сообщается, что инцидент произошел на внешней стороне МКАД, в районе пересечения с Боровским шоссе: автомобиль совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Движение затруднено почти на 2км. В настоящий момент на месте работают аварийные службы.
Ранее «Московская газета» сообщала о том, что на МКАД автомобиль такси сбил пешехода, а 1 января два человека погибли и двое пострадали в результате аварии на 20 км МКАД.
Автор: Алёна Лобанова
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