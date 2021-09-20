На мировых рынках сохраняются осторожные настроения

Михаил Васильев, «Совкомбанк» 20 сентября 2021 13:24



На мировых рынках сохраняются осторожные настроения на фоне замедления глобального экономического роста в сочетании с повышенной инфляцией.



В США потребительские настроения, согласно опросу Мичиганского университета, находятся вблизи 10-летнего минимума из-за пандемии и роста цен. Годовая инфляция в США в августе осталась недалеко от 13-летнего пика и составила 5.3%, в еврозоне инфляция в августе составила 3% (10-летний пик).



В Китае на замедление деловой активности накладывается ужесточение регулирования и риски дефолта крупнейшего застройщика Evergrande.



Четвертая волна COVID-19 из-за более заразного штамма «дельта» в мире продолжает идти на спад, однако сохраняются риски осенней волны.



Демократы в Конгрессе США прорабатывают разные варианты повышения налогов, в том числе повышение корпоративного налога с 21% до 26.5%.



Глобальные управляющие активами всё больше обеспокоены замедлением темпов мировой экономики, показал сентябрьский опрос Bank of America.



Дополнительным негативом для рынков стали ожидания постепенного сокращения монетарной поддержки со стороны ведущих Центробанков. ФРС на этой неделе, как ожидается, сохранит околонулевую ставку и объем QE на $120 млрд в месяц, и намекнёт на планы по сокращению QE. Рынок ожидает, что ФРС официально объявит о планах по сокращению QE в ноябре и начнёт замедлять покупки облигаций в декабре-январе. Первое повышение ставки ФРС ожидается в 2023 году, а более ранний выход из монетарных стимулов несёт существенные риски для всех рынков. Пока же благодаря скупке облигаций и накачке рынков дешевой ликвидностью балансы ФРС и ЕЦБ обновили очередные рекордные максимумы.



На нефтяном рынке цены Brent выросли на 2%, до $75 за баррель благодаря сохранению дефицита и медленному восстановлению добычи в США.



На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю выросли на 10-15 б.п. на ожиданиях дальнейшего ужесточения ДКП Банком России.



Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию, годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 5-летнего максимума в 6.8%.



Глава ЦБ повторила сигнал о том, что может потребоваться дополнительное повышение или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях. Рынок стал постепенно закладывать потолок по ключевой ставке в этом цикле на уровне 7.25% вместо прежних 7.0%.



На валютном рынке курс рубля к доллару остался вблизи отметки 73, ожидаем сохранения диапазона 72-75 до конца года.



Еженедельные аукционы ОФЗ прошли достаточно успешно, Минфин привлёк 63.4 млрд руб. и уже перевыполнил квартальный план на 6%. 10-летних ОФЗ-ПД 26239 было продано на 45.5 млрд руб. под 7.19% (спрос – 68.3 млрд руб., премия по доходности ко вторичному рынку — 5 б.п). 20-летних ОФЗ-ПД 26238 было продано на 17.9 млрд руб. под 7.50% (спрос – 26.3 млрд руб., премия по доходности — 6 б.п).



На этой неделе главным событием для мировых финансовых рынков станет заседание ФРС по монетарной политике и новые сигналы ЦБ о скорости выхода из стимулов. В центре внимания инвесторов также будет ситуация с распространением новых штаммов COVID-19 и их влиянием на глобальную экономику.



Из мировых событий отметим еженедельные данные по рынку труда США, решение ЦБ Китая по ключевой ставке и выборы в Германии.



В сентябре поддержка рубля со стороны текущего счёта будет постепенно снижаться. Сезон дивидендов завершился, сезон отпусков заканчивается, что в пользу рубля. Увеличение добычи нефти Россией поможет нарастить валютную выручку. Ограничения на внешний туризм из-за пандемии снижают спрос на валюту. Санкционные риски остаются сдерживающим фактором для рубля. Повышение рублевых ставок при замедлении инфляции будет позитивно для рубля. Ожидаем, что рубль осенью сохранит стабильность в диапазоне 72-75 к доллару.



Полагаем, что Банк России может поднять ключевую ставку до 7.0-7.25%.



В этом году ожидаем уверенного восстановления мировой экономики и высокий спрос на рисковые активы. Негативное влияние четвертой волны COVID-19, вероятно, будет слабее из-за переболевших, вакцинированных и накопленного опыта граждан и бизнеса. Во второй половине года большая часть населения в крупных странах получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность. Мировая экономика начнет уверенно восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков.



ФРС и ЕЦБ будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью. Ожидаем, что США и Европа в ближайшие месяцы нарастят фискальную поддержку экономик, финансировать расходы будут ФРС и ЕЦБ. Важнейшим фактором для рынков в этом году станут ожидания нормализации монетарной политики ФРС по мере роста экономики и инфляции. В случае ужесточения ФРС вероятны рост доходностей гособлигаций США и укрепление доллара, что будет негативно влиять на активы ЕМ.



На фоне восстановления спроса на нефть страны ОПЕК+ смогут еще больше смягчить ограничения на добычу нефти в последующие месяцы. Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну. Российская экономика, по нашим оценкам, в этом году вырастет на 4% после сокращения на 3% в 2020 году.



В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жёстких антироссийских санкций (вторичный госдолг, банки) от администрации Байдена. Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод Северный поток 2.



Полагаем, что Банк России в этом году может повысить ключевую ставку ещё на 25-50 б.п., до 7.0-7.25%; в следующем году ожидаем цикл снижения ставки.



Михаил Васильев, управление инвестиционного анализа «Совкомбанка»



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