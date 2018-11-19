На мировом рынке наблюдается дефицит долларов

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На мировом рынке отмечается дефицит американской валюты. Под угрозой оказались развивающиеся экономики.

Как сообщается в статье Dow Jones, признаки недостатка долларов проявились только к середине сентября. Американская валюта является единственным источником ликвидности для многих инвесторов и компаний за пределами США, многие из них понесли потери в связи с дефицитом долларов после кризиса 2008 года и долгового кризиса еврозоны, отмечают авторы статьи.

Нехватка долларов на рынке обычно обостряется в конце квартала и в конце года, когда банки предоставляют отчётность в контролирующие инстанции и стараются всячески занизить отношение уязвимости к объёму капитала. Сейчас масштаб проблемы может несколько снизиться, так как кредитные организации запасаются долларами заблаговременно.

Тем не менее, некоторый дефицит все-таки наблюдается, что является показателем зависимости мировой экономики от американской валюты. По мнению авторов статьи, это не сулит ничего хорошего зависимым от ликвидности доллара игроками мирового рынка, в основном банкам и странам с развивающейся экономикой.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало свой экономический прогноз. Как ожидает агентство, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,3%, а в будущем году темпы роста замедлятся до 2,9%.

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