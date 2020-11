На мировом рынке азопигментов будет наблюдаться заметный среднегодовой темп роста продаж в 4,0% в течение 2018-2026 годов — Таганрог PRESS

потребления испытывают прибыльные возможности для роста, которые, как ожидается, многократно увеличат их долю на рынке и доходы от бизнеса. Перспективные возможности для известных игроков зависят от их понимания при ознакомлении с реализованными региональными схемами и маркетинговыми стратегиями. Кроме того, ожидается, что рабочая сила улучшит отношения клиентов с поставщиками, а также сильные каналы сбыта могут помочь ключевым игрокам получить конкурентное преимущество над своими коллегами на региональном и глобальном рынке азопигментов.

Чтобы поддерживать это, ведущие игроки также принимают усовершенствованные стратегии и сосредотачиваются на инновационных продуктах. Ведущие игроки рынка сосредотачиваются на освоении альтернативных каналов сбыта, таких как каналы онлайн-продаж или электронная коммерция, для дальнейшего укрепления своего присутствия как на региональных, так и на глобальных рынках. Большинство основных игроков сосредоточены на приобретении мелких игроков, в то время как малым компаниям необходимо делать значительные инвестиции в исследования и разработки, чтобы представить новые продукты и расширить свое присутствие во всем мире. Акцент на инновации в продуктах наряду с акцентом на продажи через прямое распределение — это два основных дифференцирующих фактора, которые позволяют организованным игрокам удерживать значительную долю на мировом рынке азопигментов.

«Согласно отчету, опубликованному компанией Persistence Market Research (PMR), ожидается, что среднегодовой темп роста мирового рынка азопигментов с 2018 по 2026 год составит 4,0%. В 2017 году рынок превысил 1 285 млн долларов США и, как ожидается, будет оцениваться примерно в К концу 2026 года 1 827 млн ​​долларов США ».

Растущий спрос со стороны лакокрасочной промышленности на выход на рынок

За последние пару лет на рынке красителей, который в основном состоит из красителей и пигментов, произошел звездный рост, благодаря большой численности среднего класса и их растущему располагаемому доходу в странах с развивающейся экономикой. Ожидается, что такие факторы, как рост потребительских расходов и растущее предпочтение использования различных цветов, также окажут влияние на рынок красителей. Это, в свою очередь, подпитывает спрос на азопигменты, которые используются для производства пластмасс, покрытий, печатных красок, синтетических волокон, стекла, керамики, строительных материалов, фармацевтических препаратов и косметики, среди прочего. По оценкам, рынок красок и покрытий будет расширяться высокими темпами в течение прогнозируемого периода из-за растущей строительной активности во всем мире, особенно в развивающихся регионах. Предполагается, что это повысит спрос на азопигменты как на глобальном, так и на региональном уровне.

С другой стороны, инновации в продуктах также будут играть ключевую роль в предоставлении производителям возможностей для получения прибыли. Ожидается, что в результате непрерывного развития эффективных производственных технологий в области производства органических пигментов некоторые из существующих компаний перейдут на альтернативные методы производства. Ожидается, что инициативы в области инноваций и устойчивого развития станут основными факторами, ответственными за повышение конкурентоспособности. Ожидается, что во всем мире потребители будут платить больше за экологическую химию и инициативы по охране окружающей среды. Это, наряду с более строгими нормативными ограничениями, может еще больше повысить важность инноваций на мировом рынке азопигментов.

Профиль компании

